Исследование: Остроконечные туфли разрушали ноги богатых людей в средневековой Англии

Ученые из Кембриджского университета провели исследование, позволившее предположить, что остроконечные туфли разрушали ноги богатых людей в средневековой Англии. Новый стиль обуви со временем приводил к развитию вальгусной деформации большого пальца стопы.

Острота обуви достигла предела предела в XIV и XV веках. Вскрытые средневековые кости стопы указывают на деформацию стопы, известную как вальгусная деформация стопы, с боковым отклонением большого пальца стопы. Быть модным обычно приходится дорого, и стильные люди в конце средневековья в Британии платили высокую цену за ношение остроконечной обуви.

У тех, кто предпочитает носить остроносые ботинки, часто развиваются бурситы, тип деформации стопы, характеризующийся образованием костной массы у основания большого пальца ноги, которая толкает этот палец внутрь под углом. Хотя многие факторы могут вызвать бурсит, известный в медицине как вальгусная деформация большого пальца стопы, это состояние появлялось и ранее, когда стили обуви были менее экстремальными, согласно новому исследованию.

По мере того, как эти жертвы моды становились старше, они получали и другие травмы. Бурситы могут вызывать проблемы с балансом, и изучение средневековых скелетов подтвердило, что у пожилых людей с бурситами встречались переломы верхних конечностей в результате падений, являющихся достаточно серьезными, чтобы сломать кости.

«Остатки обуви, раскопанной в таких местах, как Лондон и Кембридж, позволяют предположить, что к концу XIV века почти все типы обуви были хотя бы слегка заостренными – стиль, распространенный как среди взрослых, так и среди детей», – сказал соавтор исследования Пирс Митчелл, лектор кафедры археологии Кембриджского университета. «Мы исследовали изменения, произошедшие между раннем и поздним средневековьем, и поняли, что увеличение вальгусной деформации большого пальца стопы с течением времени должно было быть связано с введением этих новых стилей обуви», – добавил эксперт.

По данным Американского колледжа хирургов стопы и голеностопного сустава, когда у человека развиваются бурситы, первым признаком проблемы является “наклон” большого пальца ноги к другим пальцам, так что он больше не указывает прямо вперед, что нарушает выравнивание костей пальцев ног. Бурситы могут развиваться из-за артрита или в ответ на другие деформации стопы, но наиболее частой причиной является «ношение обуви, которая теснит пальцы ног», – отметили представители колледжа.

Недавно исследователи задались вопросом, какие археологические данные могут рассказать о проблемах со стопами у людей, живших много веков назад. Они проанализировали скелеты и кости 177 человек с четырех средневековых кладбищ в Кембридже. Одно кладбище предназначалось для богатых монахов и прихожан, одно было благотворительным кладбищем для бедных, третье предназначалось для захоронения людей, которые не были ни богатыми, ни обездоленными, а третье находилась в отдаленном сельском приходе, написали исследователи в статье, опубликованной в Международном журнале палеопатологии.

Ученые также проверили скелеты на наличие признаков травм, вызванных потерей равновесия в результате бурсита. Около 27% людей, относящихся к XIV веку, страдали бурситом. Около 45% монахов богатого кладбища имели бурситы – самый высокий процент в группе – возможно, потому, что примерно в XIV веке британское духовенство стало чаще одеваться модно – тенденция, которая беспокоила высокопоставленных чиновников в церкви, сказал Митчелл.

Согласно исследованию, у более бедных людей, которые не могли позволить себе покупать непрактичную обувь, ноги были более здоровыми. Бурситы затронули только 10% работающих бедняков на главном приходском кладбище и всего 3% людей на сельском кладбище. В скелетах, датируемых XI–XIII веками, до того, как остроконечные туфли стали модой, только около 6% группы имели бурситы.

Источник: www.livescience.com