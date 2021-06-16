Найман: Украина вляпалась принять закон о “налоговой амнистии”. Сразу понятно, что на нем заработают силовики, юристы и налоговые консультанты

Украина вляпалась принять закон о “налоговой амнистии”.

Благое начинание и обязательное перед введением правил КИК, AML, BEPS и т.п. стало провальным буквально с момента его принятия.

Сразу понятно, что на этом законе заработают силовики, юристы и налоговые консультанты. А с деньгами как в физике – если кто-то находит, то кто-то теряет. С тем, кто теряет, разбираться долго, но архиважно.

Здесь и сейчас лишь отмечу ключевые моменты. Добровольно или нет. Декларация – это добровольное явление. Но если не задекларировали, а у вас есть, и потом найдут, то будет очень больно. Поэтому важно понимать, что и кому нужно декларировать.

Что можно задекларировать:

деньги, которые находятся на банковских счетах, а также права требования, оформленные в письменном виде (например, займы);

недвижимое имущество, включая объекты незавершенного строительства;

транспортные средства, драгоценности, предметы искусства и антиквариата;

доли в имуществе юридических лиц и лиц без образования юрлиц, другие корпоративные права, права на интеллектуальную собственность;

ценные бумаги и/или финансовые инструменты;

права на получение дивидендов и другой выгоды, не связанные с ценными бумагами;

другое имущество физлица, с которого он в будущем планирует получить доходы.

При этом такие активы были получены до 1 января 2021 года и были получены с нарушением налогового и валютного законодательства (то есть без уплаты НДФЛ).

А если актив есть, а нарушения не было? Скорее всего такой актив не будет требовать “амнистии”.

Что не можно задекларировать:

а) если активы были получены криминальным путем, кроме случаев нарушения:

уклонением от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);

уклонением от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование;

нарушениями в сфере валютного законодательства;

нарушениями в сфере защиты экономической конкуренции в части нарушения, предусмотренного п. 12 ст. 50 закона Украины “О защите экономической конкуренции”;

б) и в) активы физического лица, принадлежащих декларанту, в отношении которого начато досудебное расследование или судебное производство по таким активам по признакам уголовных преступлений;

г) средства в национальной и иностранной валютах, которые на дату подачи одноразовой (специальной) добровольной декларации находятся в наличной форме;

д) активы декларанта, которые учитываются (находятся) на счетах финансовых учреждений и/или расположены (зарегистрированы) на территории страны, признанной государством-агрессором.

Если у декларанта наличные, он может положить их в банк на специальный счет.

При этом банк обязан проверить источники происхождения средств на предмет нарушения “требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” (законодательство в сфере финансового мониторинга).

(То есть если есть риск нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга, то декларанту лучше в банк не соваться и декларацию не подавать)

“Реализация положений, предусмотренных этим подразделом, не является основанием для полного или частичного невыполнения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.

Ставка сбора (налога).

Декларант обязан документально подтвердить денежную стоимость таких объектов для начисления сбора.

5%. Для всех активов, которые находятся в Украине (кроме гособлигаций Украины). Декларант может выбрать уплату 6% в течение трех лет равными частями.

9% (7% до 1 марта 2022 года). Для всех активов, которые находятся вне Украины (кроме гособлигаций Украины). Декларант может выбрать уплату 11,5% в течение трех лет равными частями (9,5% до 1 марта 2022 года).

2,5%. Для номинальной стоимости гособлигаций Украины со сроком обращения более 365 дней, купленных декларантом с 1 сентября 2021-го до 31 августа 2022 года до момента подачи одноразовой (специальной) добровольной декларации.

Декларант может выбрать уплату 3% в течение трех лет равными частями.

Не могут воспользоваться “амнистией”:

лица, которые за любой период, начиная с 1 января 2010 года, выполняют или выполняли в Украине публичные функции – топовые госчиновники и топовые политики;

лица, в отношении которых со стороны Украины применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Срок и форма подачи. 12 месяцев – с 1 сентября 2021-го по 1 сентября 2022 года. Форма подачи – в электронном виде.

Срок уплаты сбора – 30 дней с даты подачи декларации.

Если человек не заплатил или заплатил в неполном объеме сбор – декларация считается не поданной.

Проверка декларации. Налоговая служба обязана провести проверку в течение 60 дней с дня подачи декларации. Налоговая проверка может длиться 365 дней.

На какие активы вы можете не подавать декларацию о налоговой амнистии и какие будут считаться после 1 сентября 2022 года “чистыми”:

1. активы, кроме определенных подпунктами 2 и 3 настоящего пункта, суммарная стоимость которых не превышает 400 тыс. грн;

2. недвижимое имущество, расположенное на территории Украины, в объеме:

а) объекты жилой недвижимости:

квартиры или имущественные права, общая площадь которых не превышает в совокупности 120 м²;

жилые дома или жилой дом незавершенного строительства или дома незавершенного строительства, общая площадь которых в совокупности не превышает 240 м²;

б) объекты нежилой недвижимости, общая площадь которых не превышает 60 м²;

в) земельные участки, совокупный размер которых по каждому отдельному участку не превышает нормы бесплатной передачи, определенной ст. 121 Земельного кодекса Украины;

3. одно транспортное средство личного некоммерческого использования (право собственности получено до 31 августа 2022 года).

То есть если у вас много квартир, домов, земли и автомобилей, то с них придется платить НДФЛ и военный сбор? Похоже, да. Это наиболее спорный пункт для большинства людей. Кстати, рынок первичной недвижимости из-за этого пункта может получить серьезный удар.

И позавидуют резиденты нерезидентам.

Источник: Эрик Найман / Facebook

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