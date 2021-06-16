Путин утверждает, что Украина хочет “вернуть войска в места постоянной дислокации на Донбассе” до проведения выборов

На брифинге Путин отметил, что тема конфликта на востоке Украины в переговорах затрагивалась, хотя и не очень подробно, и, по его мнению, Байден согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения”

На уточняющий вопрос журналистов по поводу выполнения обязательств РФ в конфликте на Донбассе Путин заявил: “У нас обязательство только одно – способствовать реализации Минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения”.

При этом Путин считает, что Украина не собирается реализовывать Минские соглашения. Он отметил, что в ноябре прошлого года украинская делегация “представила свои соображения” о их реализации, в которых говорится о политической интеграции Донбасса “в украинскую правовую систему и в Конституцию”.

Он подчеркнул, что согласно статье 9 Минских соглашений, “граница между Российской Федерацией и Украиной, донбасская линия, начинает заниматься пограничными войсками Украины на следующий день после выборов”.

“Что предложила Украина – она предложила вернуть вооруженные силы Украины к местам своей постоянной дислокации. Что это означает? Это означает, что войска Украины должны зайти на Донбасс. Второе – они предложили закрыть границу между Россией и Украиной в этой части, и третье – выборы провести через три месяца после этих двух шагов”, – заявил президент РФ.

По его мнению, это “ничего общего не имеет с Минскими соглашениями, полностью Минским соглашениям противоречит”.

“Поэтому какие же обязательства дополнительные здесь может взять на себя Россия? Я думаю, что ответ понятен”, – завершил Путин.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Во время переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе 21 октября 2020 года российская сторона выдвинула новое предложение украинской делегации – создать новую пошаговую карту работы группы на многие годы вперед. Об этом рассказал первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Кравчук 5 ноября обнародовал главные тезисы “Плана совместных шагов”. В документе предусмотрели завершение войны на Донбассе до конца 2020-го и проведение там местных выборов до 31 марта 2021 года; создание в ОРДЛО свободной экономической зоны на 30 лет; отмену указов президента РФ Владимира Путина, которые являются прямым вмешательством в жизнь оккупированного региона (в том числе об упрощении порядка выдачи гражданства РФ). Саммит “Нормандской четверки” должен пройти до конца 2020 года, обмен удерживаемыми лицами и увеличение контингента СММ ОБСЕ на Донбассе – до середины декабря, сказано в плане.

Предлагаемый Украиной “План совместных шагов” не является заменой тому, что уже сделано за шесть лет работы нормандского формата и ТКГ, говорил Кравчук. “Это документ, который отвечает реалиям и тому, что сделано, а с его помощью мы хотим дополнить или уточнить те вопросы, которые не нашли широкого, точного и конкретного воплощения в предыдущих документах”, – считает он.

Главная составляющая украинского мирного плана – полная демилитаризация ОРДЛО, писало агентство “Интерфакс-Украина” со ссылкой на источник, близкий к переговорам. Она включает вывод наемников и тяжелого вооружения, разоружение, демобилизацию пророссийских сил. Важным элементом плана является полный доступ ОБСЕ ко всей временно не контролируемой правительством Украины территории.

В январе 2021 года глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак сообщил, что рамках переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате Германия и Франция разрабатывают план мирного завершения войны, так называемые кластеры, на базе которых в будущем может появиться дорожная карта. В марте он сообщил, что “конкретный план мирного урегулирования” готов, стороны ждут реакцию России. По его словам, так называемые кластеры – “логичные шаги, которые полностью соответствуют духу и принципам Минских договоренностей, международному праву и могут, в случае их согласования, стать основой для дорожной карты, которая действительно бы завершилась установлением мира на Донбассе”.

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