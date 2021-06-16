 

WP – Украина будет следить за каждым словом, произнесённым на встрече Байдена и Путина

16.06.2021, 19:36, Новости дня
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На встрече Владимира Путина и Джо Байдена Украина будет искать сигналы того, что Вашингтон полностью её поддерживает. Поэтому, как пишет The Washington Post, в Киеве будут наблюдать за саммитом с глубоким интересом ко всему, начиная от использованных фраз и заканчивая языком тела двух лидеров.


Reuters

Маловероятно, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена приведёт к прорыву в отношениях США и России, однако даже малейшее изменение в стратегиях имеет потенциальные последствия для Украины. Поэтому, как пишет The Washington Post, в Киеве будут наблюдать за саммитом с глубоким интересом ко всему, начиная от использованных фраз и заканчивая языком тела двух лидеров.

Как продолжает автор издания Дэвид Стерн, в саммите Украина ищет сигналы того, что Вашингтон полностью её поддерживает. Владимир Зеленский выступал за встречу с Байденом до его саммита с Путиным, заявляя Axios, что готов встретиться с американским президентом «в любой момент в любой точке планеты».

Зеленский встречи не добился, однако у них с Байденом состоялся телефонный разговор, и украинского лидера пригласили совершить первый визит в Белый дом в июле. Зеленский давно к этому стремился, но во время президентства Трампа у него ничего не вышло.

Байден заверил Зеленского, что ему не о чем беспокоиться. По словам советника по национальной безопасности Джейка Салливана, в ходе телефонного разговора Байден заявил Зеленскому, что Соединенные Штаты будут «решительно поддерживать суверенитет Украины, её территориальную целостность и стремления».

«Встречи между президентами США и РФ всегда являются источником тревоги и страха для Украины. Это связано с четким пониманием, чего Путин хочет от таких саммитов с США — своеобразной ялтинской большой сделки номер два, где Украина окажется закреплена в сфере интересов России», — рассказала изданию Алёна Гетманчук, глава киевского аналитического центра Новая Европа.

Во время пресс-конференции Зеленский рассказал, что есть риски, что во время встречи «будут подняты» неоговоренные вопросы, которые могут идти вразрез с интересами Украины. Однако Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба был категоричен. 

«Никаких сделок по Украине без Украины. Это наш абсолютно нерушимый принцип», — заявил он в письменном заявлении The Washington Post.

Однако Кулеба отметил, что не ждет этого от встречи в Женеве. При этом он надеется, что Байден даст ясно понять Путину, что «его агрессия против Украины имеет свою цену, и Украина в этой борьбе не одна».

«Мы надеемся, что президент Байден использует все возможные средства, всю его мощь и политический вес в качестве лидера свободного мира, чтобы дать ясно понять Владимиру Путину, что его война на Украине не увенчалась успехом, и что пришла пора спокойно оставить Украину», — добавил он.



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