Guardian – Венгрия приняла закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних

Национальное собрание Венгрии приняло закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей до 18 лет: по мнению правящей партии Виктора Орбана, составляющей парламентское большинство, такая информация может оказать вредное влияние на развитие ребёнка и помешать становлению его моральных принципов. Оппозиция и европейские организации назвали эти меры «посягательством на права и самоопределение» представителей сексуальных меньшинств, а также подчеркнули, что решение властей идёт вразрез с фундаментальными ценностями демократической Европы, пишет The Guardian.



Reuters

Парламент Венгрии подавляющим большинством голосов (157 против 1) принял закон о запрете информации о ЛГБТ в школах, пишет The Guardian. Таким образом партия премьер-министра страны Виктора Орбана активизирует кампанию по ущемлению прав представительств секс-меньшинств.

Несмотря на бойкотирование голосования некоторыми представителями оппозиции, никто не сомневался в его результатах: правящая партия «Фидес» занимает большую часть мест в Национальном собрании, а её планы поддержала ультраправая партия «Йоббик». При этом соратники Орбана проигнорировали слова комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, которая за день до принятия закона назвала его «посягательства на права и самоопределение ЛГБТ-людей», которое ограничивает свободу слова и образования всех жителей страны. Она заявила, что предложенные поправки «противоречат международным и европейским стандартам по защите прав человека», а приводить в качестве аргумента защиту детей является «вводом в заблуждение и ложью».

Как рассказывает британская газета, новый закон в Венгрии запрещает распространять среди детей младше 18 лет информацию, которая, по мнению правительства, пропагандирует гомосексуализм или смену пола. Согласно объяснениям официального представителя правительства, несовершеннолетние «могут неправильно понять» определённую информацию, которая «может оказать вредное влияние на их развитие», или просто оказаться не в состоянии её осмыслить, что в результате может «помешать становлению их моральных принципов, самовосприятия или восприятия мира».

Принятый закон также означает, что только зарегистрированные люди и организации могут проводить уроки полового воспитания в школах. Такие ограничения, по словам пресс-секретаря правительства, направлены против «организаций с сомнительной профессиональной подготовкой», которые часто созданы для продвижения определённой сексуальной ориентации. Компаниям и крупным организациям также теперь запрещено выражать солидарность с ЛГБТ-сообществом в рекламных кампаниях, если они предназначены для аудитории младше 18 лет. Так, в 2019 году Coca-Cola использовала в рекламе изображение улыбающейся гей-пары и лозунги против дискриминации меньшинств, после чего видные члены партии «Фидес» призвали к бойкоту продукции этой компании.

Коалиция активистов по защите прав человека, в том числе венгерское отделение Amnesty International, назвало планы правительства «лобовой атакой на свободу слова и права ребёнка». Член оппозиции Анна Донат, которая в Европарламенте представляет либеральную политическую группу, призвала лидеров Евросоюза принять срочные меры, не уточняя, что именно она имеет в виду. «Этот закон несовместим с фундаментальными ценностями демократических обществ Европы, а также с ценностями граждан Венгрии», — считает политик. По её словам, стране необходимо больше европейских примеров и принятия, а не законов о пропаганде, как в России. Только на прошлой неделе в парламент поступил законопроект о запрете гей-парам усыновлять детей, а также прекратить официальное признание смена пола, в том числе у тех людей, которые уже его поменяли.

В статье отмечается, что критики сравнили такое новое решение венгерского парламента с законами против «гей-пропаганды», которые были приняты в РФ в 2013 году. По информации независимых наблюдателей, это привело к усилению социальной враждебности и увеличению числа нападений на представителей сексуальных меньшинств на территории восточного соседа Европы.

Как пишет в заключение The Guardian, в преддверии парламентских выборов в 2022 году правительство Виктора Орбана проводит политику против мигрантов и прав ЛГБТ-сообщества. Ранее небольшому венгерскому издательству предписали напечатать на обложках детских сказок, поощряющих толерантное отношение к сексуальным и этническим меньшинствам, предупреждение о «поведении, не соответствующем традиционным гендерным ролям».