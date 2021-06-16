 

Das Erste – солдат бундесвера выслали из Литвы за антисемитские песни и домогательства

16.06.2021, 19:36, Новости дня
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Четыре солдата бундесвера, принимавших участие в миссии НАТО в Литве, были отозваны обратно в Германию, пишет Das Erste. Причина в скандале, произошедшем ещё в конце апреля: тогда группа немецких военных устроила вечеринку в отеле, сопровождавшуюся исполнением экстремистских песен и сексуальными домогательствами.


Reuters

Бундесвер отозвал обратно в Германию четверых немецких солдат, участвовавших в миссии НАТО «Расширенное передовое присутствие» в Литве, пишет Das Ertse. Причиной стали серьёзные обвинения, поступившие в адрес военнослужащих: им вменяются сексуальные домогательства, расизм и экстремизм.

На данный момент расследование затрагивает десять немецких военных, пишет Das Erste. Издание сообщает, что инцидент случился ещё в конце апреля этого года. Группа солдат бундесвера устроила вечеринку в отеле: во время вечеринки некоторые военные пели песни праворадикального и антисемитского характера. Кроме того, сообщается о факте сексуальных домогательств, которые, возможно, были засняты на камеру. Об инциденте стало известно 8-го июня, после сообщения одного из военнослужащих.

Как отмечает Das Erste, в Германию был доставлен также и один из пострадавших. Сайт телеканала напоминает, что миссия «Расширенное передовое присутствие» является частью стратегии НАТО по «сдерживанию России».

По словам депутата бундестага Александра Мюллера, произошедшему не может быть оправданий. Политик подчеркнул, что все виновные должны быть установлены и соответствующим образом наказаны: при этом проступок нескольких военных не должен отражаться на впечатлении от их коллег.



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