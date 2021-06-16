 

Юрист назвал законной обязательную вакцинацию в сфере услуг Москвы

16.06.2021, 19:30, Разное
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Необходимо осознавать, что права граждан не должны создавать угрозу для жизни и здоровья других, сказал эксперт. По его словам, работающие в сфере услуг люди должны понимать, что их деятельность предполагает контакты с большим количеством людей. “И они не должны им навредить”, – подчеркнул Кучерена.

Решение об обязательной вакцинации работников сферы услуг Москвы юрист назвал оправданным и актуальным. Такая мера направлена на то, чтобы работодатели стимулировали сотрудников делать прививки, уверен эксперт.

Он напомнил о законе от 1999 года, согласно которому отказавшихся от вакцинации сотрудников могут отстранить от работы без сохранения заработной платы. Слова Кучерены приводит Агентство городских новостей “Москва”.

В среду, 16 июня, главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию 60% работающих в сфере услуг. Постановление опубликовано на официальной странице столичного управления Роспотребнадзора. Решение принято в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19.

Речь идет о работниках торговли, салонов красоты, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бытовых услуг, прачечных химчисток, сотрудниках культурных, выставочных, просветительских, развлекательных, зрелищных мероприятий, детских развлекательных центров, театров, кинотеатров и прочих. До 15 августа 60% сотрудников должны получить второй компонент вакцины.



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