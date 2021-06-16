 

Порядок парковки у вокзалов на Комсомольской площади изменился

16.06.2021, 19:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Припарковаться на Комсомольской площади всегда было сложно, ведь здесь располагается один из крупных транспортных узлов Москвы. Машиноместа постоянно заняты, а “хвост” из желающих попасть на парковки осложнял ситуацию на дорогах. В связи с этим было решено изменить здесь схему движения транспорта.

Так, с 16 июня прекратят работать парковки перед Ярославским, Казанским и Ленинградским вокзалами. Скоро на Комсомольской площади появятся места, где автомобилисты смогут сделать короткую остановку, чтобы высадить или посадить пассажиров.

Чтобы подъезжать к Ярославскому вокзалу было безопаснее, в районе дома 6 на Краснопрудной улице появится “оттянутый” левый поворот. Сначала водителю нужно будет повернуть направо, а затем ехать прямо, в нужном направлении. А в районе Казанского вокзала сделают разворот в сторону Краснопрудной улицы.

Пока будут проводиться работы, движение в районе Комсомольской площади будет затруднено. Водителям необходимо заранее планировать маршруты и искать пути объезда.

Стоит отметить, что рядом находящаяся станция Каланчевская МЦД-2 и будущего МЦД-4 преобразится. Точнее, она приобретет исторический облик. Недавно специалисты приступили к облицовке колонн навеса островной платформы. Все 94 колонны отделают бордовым гранитом, капители выполнят из черного гранита. Фасады подэстакадного вестибюля облицуют серым колотым гранитом.

Станция Каланчевская была открыта в 1865 году на Алексеевской линии, которая соединяет Курское, Рижское и Белорусское направления железной дороги. В 2019-м Каланчевская вошла в состав второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) “Нахабино – Подольск”. В будущем здесь будет две платформы. Первая будет принимать поезда МЦД-2, а вторая – МЦД-4 (“Апрелевка – Железнодорожный”).

Напомним, ранее “Дни.ру” подробно писали о строительстве участка Северо-Восточной хорды от Открытого до Ярославского шоссе. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказывал, что эту часть магистрали построят в 2021 году, а в 2022-м работы по созданию СВХ длиной около 35 километров завершатся полностью.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.02 / Дела наши скорбные……

27.04 / ФАС оштрафовала Apple на 906 миллионов рублей

26.01 / Главное — не дать полицейскому слиться

18.01 / Племянница хочет выселить из квартиры мать скончавшегося актера «Глухаря» Числова

25.05 / В Британии освистали политолога за бред о России: Наши войска занимаются пиаром вместо защиты

29.06 / Мнение: Миссисипи меняет флаг

21.05 / Rakuten и Beyond Next инвестируют $ 1 млн начального финансирования в стартап Secai Marche

16.01 / Мнение: О расчехлении команды Навального

23.12 / Мнение: Щель в калитке

11.08 / Глеб Матвейчук снова стал отцом: Мы тебя очень ждали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика