Мнение: Письмо: “Поначалу был динамический баланс”

И вот это еще письмо для самостоятельного разбора.

Это для полностью самостоятельного.

Оцените сами, какая сейчас у этого мужчины ситуация, какое положение в поле, какой прогноз.

Только будьте внимательны.

fio2001

Здравствуйте, Эволюция

направляю письмо в вашу рубрику evolutiolab.

Мне – 42, ей -50. Второй брак для каждого. Взрослые дети, с которыми поддерживаем отношения.

У каждого своя практика, работаем в различных областях, но у нее уже давно и общем-то доход раза в два больше моего. Она очень часто упоминала мне, что хочет быть с мужчиной, который зарабатывает больше ее.

Нашему браку 6 лет. Начинали отношения оба свободные от прежних отношений. И быстро поженились – примерно через 3 месяца знакомства на СЗ.

Поначалу это был динамический баланс, классный секс, взаимное притяжение, прекрасные путешествия. Года четыре прошло замечательно.

Я ушел с работы года три назад, и начал развивать собственный проект. Поначалу довольно сложно, но постепенно довел до уровня своего заработка на прежнем месте работы. Но до уровня супруги мне было далеко.

Хотя в последнее время доходы стали увеличиваться.

Примерно год назад с ее стороны начались претензии: у тебя мало активности, мне не хватает твоей инициативы.

Полгода назад она объявила, что хочет съехать на другую квартиру. Объяснив это тем, что у нас разный режим жизни.

И осуществила это. Я в этом не участвовал, протестовал, но за руку не останавливал.

Мы, конечно, поругались на этот счет. Не общались. Объяснились. Она – я хочу жить и рулить сама, в одной квартире сложно работать двоим, давай жить гостевым браком – встречаться тогда, когда нам удобно.

Потом начали встречаться, общаться, путешествовать.

Так и жили гостевым браком. За последние пол года были в нескольких путешествиях, ходили в кино, в театры, концерты.

Наверное, она начала плюсовать. Требовать бОльших вложений, подарков, внимания.

Говорить, что скорее всего от меня этого не дождется, вспоминала старые обиды.

Хотя я всегда старался покупать ей подарки, путешествия, и знаки внимания.

Больших ссор у нас не было за все время.

По моим ощущениям, были ровные хорошие отношения.

Мы только приехали из небольшого отпуска, который провели вместе. И она неделю отвечала очень редко на смс, первой не инициировала общение.

По окончании недели она объявила, что нам нужно прекратить отношения. Потому что у нас практически семья не похожа на семью, нет общих целей, и я не могу дать того, что она хочет.

Это было неожиданно для меня, я очень растерялся, и был оч расстроен. Но постарался быстро собраться, довез ее до дома, на попытки дальше объясняться попросил уйти – к чему долгие прощания.

Отписался в соц сетях, чтобы не мониторить её активность, стал почти ежедневно заниматься спортом, искать новые возможности заработка.

Полностью завязал с алкоголем, поскольку понял, что с ним не выберусь из этой ситуации.

Пошел на сайт знакомств, пока получается трудно, видно немного утратил навык знакомиться, да и все-таки чувствуется высокая значимость ушедшей супруги.

Буквально через несколько дней после разговора получил смс от неё: как ты предлагаешь дальше общаться? ответил, что если ты предложила прекратить общение, то никак. После этого молчание.

Через две недели после расставания звонок от неё: ты наказываешь меня своим молчанием и игнором; я тебе говорила, что самое плохое для меня – это расстаться так и молчать, и не здороваться потом; давай общаться.

Ответил, что дружить и общаться не могу, может быть дальше мы будем дружить и общаться, но сейчас я просто не могу с ней общаться, у меня слишком много эмоций, мне нужно пережить это и принять.

Значимость этой женщины всегда была высокой для меня в этих отношениях, никогда не позволял себе критиковать ее, и принимал ее решения, в том числе и о переезде.

Понимаю, что мог просто надоесть человеку, она могла встретить другого человека, поэтому стараюсь говорить себе, что каждый волен выбирать свою дорогу, и не обязательно рядом со мной.

Осознал, что этот шаг с той стороны был хорошо продуман и подготовлен, никаких “а вдруг она не учла какой я хороший” нет, все просто – когда долго готовишься сказать человеку, что ты уходишь, в конце концов это происходит.

Я писал это письмо долго, переделывал его. Думая, что от этого изменится суть.

А сегодня, внезапно проснувшись очень рано и опять все переваривая в себе, собрался и часов в 6 вышел на пробежку (я никогда этого не делал), нашел старые кроссовки, майку. Трудно назвать это пробежкой, я больше шел и переводил дух.

И когда я возвращался домой весь в мыле, меня озарило: нет волшебных рецептов, все истины сказаны, в том числе и у вас в блоге. Я не знаю как закончится эта история отношений, буду ли я с этой женщиной, либо без неё (что очень жаль, но приемлемо) я буду сам собой, и я есть у себя.

И прежде всего это – обретение себя, движение, преодоление, Жизнь.

Спасибо Вам.