 

Путин заявил о готовности РФ к сотрудничеству с США по борьбе с COVID

16.06.2021, 19:24, Новости дня
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Президент Владимир Путин после переговоров с американским лидером Джо Байденом заявил, что РФ готова к сотрудничеству с США по борьбе с коронавирусом.

По его словам, они с Байденом вскользь упомянули тему возможности взаимного признания вакцин от коронавируса, передает РИА «Новости».

Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.

В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов РФ и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.



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