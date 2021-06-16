 

Путин ответил на вопрос о приглашении в Белый дом

16.06.2021, 19:24, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что президент США Джо Байден не приглашал его в гости, поскольку для такого визита должны созреть условия.

«Президент Байден не приглашал меня в гости, я пока тоже не сделал такого предложения. Мне кажется, что для таких поездок, для таких встреч, для таких визитов должны созреть условия», – сообщил президент РФ Владимир Путин, передает РИА «Новости».

Путин также отметил, что, в целом они с Байденом говорили на одном языке, но это не значит, что они должны «заглядывать друг другу в душу», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры в расширенном составе с участием делегаций.

Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов РФ и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.



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