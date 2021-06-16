Мнение: Пресс-конференции Путина и Байдена по итогам переговоров

Объявлено о возвращении послов в Вашингтон и Москву.

По Украине никаких особых подвижек. Минские соглашения как основа. Передачи границы Украине без выполнения прочих пунктов минских соглашений не будет.

Договорились о консультациях по вопросам кибератак и кибербезопасности.

Навального связали с антироссийской деятельностью в рамках американской стратегии по сдерживанию России.

Путина устроили объяснения Байдена по факту высказываний про то, что Путин-убийца.

На обвинение в "убийствах" Путин перевел стрелки на Афганистан, Ирак, Гуантаномо и масс-шутинги в США, за которые никто ответственности в США не несет.

Пресс-конференция Путина.

Пресс-конференция Байдена будет в полдевятого, добавлю трансляцию как появится.

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