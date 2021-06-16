 

Мнение: Пресс-конференции Путина и Байдена по итогам переговоров

16.06.2021, 19:20, Разное
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Объявлено о возвращении послов в Вашингтон и Москву.
По Украине никаких особых подвижек. Минские соглашения как основа. Передачи границы Украине без выполнения прочих пунктов минских соглашений не будет.
Договорились о консультациях по вопросам кибератак и кибербезопасности.
Навального связали с антироссийской деятельностью в рамках американской стратегии по сдерживанию России.
Путина устроили объяснения Байдена по факту высказываний про то, что Путин-убийца.
На обвинение в "убийствах" Путин перевел стрелки на Афганистан, Ирак, Гуантаномо и масс-шутинги в США, за которые никто ответственности в США не несет.

Пресс-конференция Путина.

Пресс-конференция Байдена будет в полдевятого, добавлю трансляцию как появится.

Источник: Colonel Cassad



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