Мнение: Пресс-конференции Путина и Байдена по итогам переговоров
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Объявлено о возвращении послов в Вашингтон и Москву.
По Украине никаких особых подвижек. Минские соглашения как основа. Передачи границы Украине без выполнения прочих пунктов минских соглашений не будет.
Договорились о консультациях по вопросам кибератак и кибербезопасности.
Навального связали с антироссийской деятельностью в рамках американской стратегии по сдерживанию России.
Путина устроили объяснения Байдена по факту высказываний про то, что Путин-убийца.
На обвинение в "убийствах" Путин перевел стрелки на Афганистан, Ирак, Гуантаномо и масс-шутинги в США, за которые никто ответственности в США не несет.
Пресс-конференция Путина.
Пресс-конференция Байдена будет в полдевятого, добавлю трансляцию как появится.
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Источник: Colonel Cassad
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