 

Мнение: Гибридная война

16.06.2021, 19:18, Разное
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Можно поздравить российский народ — теперь гибридная война режима Путина пришла и на нашу территорию. «Нас там нет», «Форму можно купить в любом военторге» и иные циничные шуточки верховного лидера — они теперь и для нас.

Выглядит гибридная война против российского народа вполне по схеме: верховное начальство грозно супит брови и твердо заявляет о том, что никакой принудительной вакцинации нет, не будет и вообще — как вы могли об этом подумать? А региональные власти явочным порядком эту принудительную вакцинацию начинают вводить. Предполагать, что делается это на свой страх и риск и откровенно против воли вышестоящего руководства — столь же нелепо, как и предположить, что известный «Бук» был переброшен на Донбасс неким «гражданским обществом», про которое перед появлением «Бука» на Донбассе распинался Кургинян.

Другой вопрос, что конкретику региональные власти будут решать непосредственно на месте, но сам факт того, что принудительная вакцинация не включенной в Национальный календарь прививок вакциной проводится уже в открытую незаконно — это и есть война против населения страны в чистом виде.

При этом федеральные власти незаметно изменили риторику — если раньше гневно отвергалась идея принудительной вакцинации вообще, то теперь в ходу другая формулировка — обязательной вакцинации «на всей территории России» не будет. «На всей» – не будет. А в отдельных местностях? А если в эти отдельные местности попадут, скажем, 70 или 80 регионов — это тоже будет считаться, что «на всей» территории принудительные процедуры не введены?

К чему спешка — понятно. Вопрос политический. Развитые страны уже достигли 60% показателя или близки к нему. Даже развивающиеся скоро подойдут к экватору. А Россия — она даже не в отстающих. Она в низу всех списков. Что подрывает авторитет и главное — обнуляет перспективы российских аналогов не имеющих вакцин. Вполне резонный вопрос — если вы, ребята, у себя провести вакцинацию не можете, то куда вы со свиным рылом в чужой калашный ряд? А это уже вопрос, относящийся к развернутой «войне вакцин», в которой Кремль вдрызг проигрывает. Почти всухую, как российская футбольная сборная.

Так что закон — побоку. Главное — результат. И неважно, что вакцина, сделанная против «итальянского» штамма начала 20 года, не гарантирует результат против «индийского» штамма весны 21 года. Плевать. Главное — цифры. А хоронить будет потом. На войне, как вы понимаете, без потерь не бывает. А если война гибридная — то и потери тоже будут гибридными. Мы их припрячем и заявлять не будем, как потери в Сирии или ЦАР, или Мозамбике, или Украине. Нас ведь там нет, значит — нет и потерь.

Источник: Эль Мюрид



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