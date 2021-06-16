«Число обращений выросло колоссально…»

Правительство Петербурга перестало публиковать статистику по коронавирусу со 2 июня.



Медик в санитарном шлюзе временного госпиталя для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо". Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Живая очередь

— Ужас полный: вызов за вызовом идут без конца, едва успеваем их фиксировать, — пожаловались «Новой» 14 июня на городской станции скорой помощи. — Примерное время прибытия бригады к пациенту — от двух до пяти часов, зависит от района города. Если человеку совсем плохо, он задыхается, стараемся направить машину быстрее. Но гарантировать оперативность не можем. На всякий случай заболевшему лучше параллельно вызывать врача из поликлиники, хотя горожане жалуются, что и его сейчас приходится ждать часами.

По словам диспетчеров городской станции скорой помощи, на время приезда медиков сегодня уже не влияет то, когда поступил сигнал на 03: утром, днем, вечером или ночью. Поток звонков стабильно большой круглосуточно. Медики бесплатной экстренной службы откровенно признаются: «Если у больного есть возможность воспользоваться платной медпомощью, то стоит прибегнуть к ней». Однако частные клиники тоже отмечают высокую загрузку.

— Число обращений выросло колоссально, в разы, буквально за последнюю неделю, — рассказал «Новой» Лев Авербах, главный врач и генеральный директор частной скорой помощи Coris.

— Заражаются ковидом и еще не болевшие, и переболевшие уже дважды, и привитые, и непривитые — это печальный факт.

— (продолжает) Большинство среди заболевших — люди среднего возраста (от 30 до 50 лет). Протекает болезнь у всех по-разному, но у пожилых чаще в тяжелой форме.

К началу этой недели, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», Петербург достиг рекордной в 2021 году госпитализации — свыше 800 человек за сутки. По 750 больных в день увозили в больницы на пике первой волны в июне прошлого года. А максимум госпитализаций отмечался в минувшем декабре, когда в стационары доставляли около 1000 человек в день.

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Между тем Смольный 14 июня заявил, что «в Петербурге установилась «коронавирусная стабильность». В качестве аргументации привел статистику: 865 заразившихся за 13 июня, 862 — за 12 июня. Умерли от ковида в городе 48 человек в субботу и столько же в воскресенье. Число госпитализированных петербуржцев держится в тайне уже почти две недели.

В последней справке Межведомственного координационного совета по противодействию распространению ковида, полученной СМИ 2 июня, говорилось, что за сутки госпитализированы 510 человек. Затем в Северной столице стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), и

со 2 июня городская администрация перестала публиковать на своем официальном сайте и рассылать журналистам информационные бюллетени о распространении в городе коронавирусной инфекции.

Из-за сокрытия сведений возник конфликт между журналистами и комитетом по здравоохранению, в ходе которого пресс-служба ведомства парировала: «Не комитет возглавляет межведомственный координационный совет».

9 июня депутат городского парламента Борис Вишневский обратился к губернатору Александру Беглову с запросом, в котором потребовал восстановить публикацию статистики по ковиду в Петербурге в полном объеме. Ответа пока не получил.

«Мест нет»

В сводках, которые перестал публиковать Смольный, содержался ежедневный мониторинг количества заболевших, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, выздоровевших, находящихся в стационарах и госпитализированных за сутки. Также сообщалось общее число развернутых в городе ковидных коек и сколько из них свободно.

Напомним, в середине мая Минздрав РФ выдал предписание всем регионам иметь не менее 20% свободного инфекционного коечного фонда на случай всплеска заболеваемости. Питер на тот момент не дотягивал до установленной планки: на 20 мая здесь были доступны лишь 13% ковидных коек.

В итоге 21 мая городские власти «расчехлили» законсервированный в феврале временный госпиталь в «Ленэкспо»: открыли один (на 97 мест) из шести павильонов, а также перевели в коронавирусный режим работы Александровскую больницу и больницу им. Семашко. Кроме того, дополнительно развернули 102 инфекционные койки в госпитале для ветеранов войн. Таким образом довели фонд свободных коек до 19,5%. Но в первые же дни ПМЭФ их не хватило. Из-за роста заболеваемости пришлось задействовать второй павильон в «Ленэкспо». Это событие власти уже не афишировали.

Сегодня в городском комитете по здравоохранению не сообщают, сколько павильонов временного госпиталя заполнено на текущий момент.

Нет в принципе информации о числе госпитализированных и свободных койках в стационарах.

На заседании петербургского правительства в конце прошлой недели прозвучало, что в ковидных больницах города свободно лишь 8% мест. Такая ситуация не располагает к публичности. Но и утаить то, что мегаполис не справляется с новой волной заболеваемости, невозможно. На протяжении последней недели петербуржцы ежедневно наблюдают очереди из машин скорой помощи у городских стационаров. От 5 до 15 автомобилей простаивают по несколько часов, дожидаясь госпитализации пациентов.

— Чем объясняются очереди? А вы что, не знаете статистику по ковиду в городе? — вопросом на вопрос ответила «Новой» пресс-секретарь городской станции скорой помощи Светлана Вахрушева. — Пускай комментирует комитет по здравоохранению.

Получить комментарии в комитете по здравоохранению к моменту публикации не удалось.

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Госпитализация пациента с коронавирусом в павильон «Ленэкспо», переоборудованный под ковид-госпиталь. Фото: РИА Новости

Под «алыми парусами» — в пандемию

С начала этой весны и по уровню заболеваемости COVID-19, и по уровню смертности от вируса Петербург уверенно держит второе место, уступая лишь Москве. Но если в столице еще 12 июня ввели жесткие ограничения из-за распространения коронавируса, то в городе на Неве с этим не торопились. Только 14 июня Смольный сообщил, что с 17 июня в Петербурге все-таки будут введены некоторые ограничения. Но это уже после того, как отшумел Международный экономический форум, на фоне футбольных баталий Евро-2020 и в преддверии намеченного на 25 июня праздника для выпускников «Алые паруса».

А главное — меры, к которым решили все же прибегнуть питерские чиновники, с точки зрения медиков, сомнительны в плане эффективности. Так, в Северной столице временно приостанавливается работа ресторанных двориков и фуд-кортов за исключением тех, что расположены на территории вокзалов, аэропорта, АЗС. Владельцам ресторанов запрещается принимать посетителей с двух ночи до шести утра, за исключением обслуживания навынос и доставки на дом. В фан-зонах Евро-2020 тоже больше нельзя продавать еду, только напитки. Прекращается работа детских комнат в ресторанах, кафе и торговых центрах, за исключением кинотеатров, фитнес-центров, аквапарков, океанариумов, библиотек. Уменьшается разрешенная наполняемость кинозалов с 75% до 50%. А максимальное количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий, проводимых в помещениях и на открытом воздухе, сокращено до 3 тысяч человек.

Вводимые изменения коснутся и петербургских выпускников: в городе отменили «Бал медалистов», о котором многие узнали только в момент отмены. Об «Алых парусах» Смольный в своем постановлении скромно умолчал. Масочный режим в Петербурге никто не отменял, но так как он нарушается повсеместно, в том числе в общественном транспорте и торговых центрах, власти распорядились ужесточить контроль за ношением масок и наказания за их отсутствие.

— Не самая правильная затея — оставить людей без питания во время массовых мероприятий, в частности на футбольных матчах чемпионата Европы, — считает Лев Авербах. — Голодный человек еще больше подвержен риску подхватить вирусную инфекцию. То, что действительно нужно было сделать, — отменить проведение ПМЭФ и Евро-2020. Но власти себе позволить этого не могут. А прочие меры едва ли сильно скажутся на снижении уровня заболеваемости.

Нина Петлянова

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