Вошла в историю: дочь королевы Максимы отказалась от пособия в размере 1,6 миллиона евро в год

17-летняя старшая дочь короля Нидерландов Виллема-Александра и его супруги, королевы Максимы – Катарина-Амалия – на днях выпустила первое самостоятельное заявление, которое не оставило равнодушным ни одного голландца. Как пишет голландское издание NOS, наследная принцесса Катарина-Амалия приняла решение отказаться от денежного пособия на свое содержание. По достижении совершеннолетия, что произойдет в декабре этого года, девушка, как член королевской семьи, получала бы 1,6 миллиона евро в год. 300 тысяч евро уходили бы на оплату личного персонал, все остальное – на личные нужды.

7 декабря 2021 года мне исполнится 18 лет. По закону мне полагаются денежные выплаты. Но я чувствую себя неуютно, поскольку пока не делаю того, что бы окупало эти деньги. К тому же другим студентам приходится в разы тяжелее, особенно сейчас — во время пандемии. Прежде чем поступать в унивесритет, я хочу взять gap year и лучше узнать этот мир, – написала Катарина-Амалия в открытом письме премьер-министру Марку Рютте.

Кстати, неделю назад Катарина-Амалия окончила гимназию Christelijk Gymnasium Sorghvliet и получила аттестат среднего образования с отличием. Это первый случай в истории Нидерландов, когда член королевской семьи отказывается от финансирования из государственной казны.

Слева направо: принцесса Катарина-Амалия, королева Максима, принцесса Алексия, король Виллем-Александр и принцесса Ариана

У короля и королевы Нидерландов трое детей, и все – девочки: Катарина-Амалия Беатрикс Кармен Виктория (род. 7 декабря 2003 года), Алексия Юлиана Марсела Лорентин (род. 26 июня 2005 года) и Ариана Вильгельмина Максима Инес (род. 10 апреля 2007 года). Все они родились в Гааге, носят титул принцесс и являются наследницами своего отца. Старшая дочь короля — Катарина-Амалия — первая в линии престолонаследия. Именно ей в будущем предстоит стать королевой Нидерландов, но Виллем-Александр и Максима делают все возможное, чтобы ее детство и юность прошли так же, как и у ее ровесников. Король даже заключил соглашение с охранниками принцессы несколько лет назад, согласно которому они должны лишь следить за ее безопасностью, но не докладывать ему, чем она занимается, с кем встречается и как проводит время в его отсутствие.

Охранники им необходимы – это вопрос безопасности и только. Мы не знаем, что делают дети, когда нас нет рядом. В противном случае невозможно почувствовать себя свободным.

В феврале 2018 года авторитетное голландское издание De Telegraaf сообщило, что Катарина-Амалия собирается переехать в Китай. Якобы она поступила в старшие классы престижной школы UWC Changshu, где в свое время учился ее отец. История, не подтвержденная официально, вызвала такой шквал обсуждений, что Виллем-Александр, вопреки собственным правилам, вынужден был ее прокомментировать, а точнее, опровергнуть, лично.

Дочери Виллема-Александра и Максимы – Алексия, Катарина-Амалия и Ариана