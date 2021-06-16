 

Windows 10 начала блокировать приложение для торрентов

16.06.2021, 18:48, Новости дня
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Недавний патч обновления 21H1 для операционной системы Windows 10 вышел с блокировкой популярного приложения, предназначенного для скачивания торрентов.

Как сообщают представители компании-разработчика, речь идет об автоматическом удалении μTorrent. Впрочем, усилия защитников авторских прав могут оказаться тщетными.

Как сообщают источники, любители «левого» контента уже нашли способ обойти блокировку. Все оказалось очень просто. Достаточно всего лишь зайти в меню «Безопасность Windows» и там поставить отметку напротив команды «Разрешить», касающейся работы заблокированного μTorrent. Впрочем, данная операция может оказаться небезопасной, так как не исключено появление после ее проведения серьезных ошибок в системе.



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