 

Смартфон Samsung Galaxy S21 продают в Китае за 125 долларов

16.06.2021, 18:48, Новости дня
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На территории Китая корейская компания Samsung продолжает свою крупную распродажу. В рамках объявленной акции даже такой флагманский смартфон, как Galaxy S21, можно купит очень дешево, отмечают аналитики. Цена составит каких-то 125 американских долларов.

За столь скромную сумму покупатели могут получить смартфон с объемом основной памяти 256 Гб и 8 Гб оперативной. Отметим, что базовая цена этого самого устройства на территории Поднебесной составляет эквивалент 750 долларов США.

Снижение цены в несколько раз не прошло незамеченным покупателями. Как сообщают источники, в магазинах наблюдается настоящий ажиотаж, а самих смартфонов уже не хватает. Таких крупных скидок давно не видели даже в Китае.



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