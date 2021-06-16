LG снова продает в РФ сверхлегкие ноутбуки

На рынок Российской Федерации выходят ультралегкие ноутбуки Gram, созданные в компании LG. Эксперты напоминают, что устройства такого рода данный производитель не продавал в нашей стране вот уже 14 лет!

Главная особенность ноутбука – это его небольшой вес, который превращает его в по-настоящему мобильный гаджет, удобный для постоянного ношения в сумке.

Однако официально компания LG сообщает, что легально на территории РФ будут представлены только три версии из пяти, выпускаемых в данной линейке. Причем, в продажу поступят именно ноутбуки, не оснащенные сенсорными экранами. Такие можно будет приобрести только за рубежом. Впрочем, при наличии интернет-торговли это не так уж и сложно.