 

LG снова продает в РФ сверхлегкие ноутбуки

16.06.2021, 18:48, Новости дня
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На рынок Российской Федерации выходят ультралегкие ноутбуки Gram, созданные в компании LG. Эксперты напоминают, что устройства такого рода данный производитель не продавал в нашей стране вот уже 14 лет!

Главная особенность ноутбука – это его небольшой вес, который превращает его в по-настоящему мобильный гаджет, удобный для постоянного ношения в сумке.

Однако официально компания LG сообщает, что легально на территории РФ будут представлены только три версии из пяти, выпускаемых в данной линейке. Причем, в продажу поступят именно ноутбуки, не оснащенные сенсорными экранами. Такие можно будет приобрести только за рубежом. Впрочем, при наличии интернет-торговли это не так уж и сложно.



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