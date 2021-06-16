 

В США нашли новые доказательства присутствия SARS-CoV-2 в стране еще в декабре 2019 года

16.06.2021, 18:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Ученые Национальных институтов здравоохранения (NIH) США проанализировали более 24 тысяч образцов крови пациентов из всех штатов Америки, собранные в ходе исследовательской программы с января по март 2020 года. Каждый образец был протестирован на антитела к SARS-CoV-2 двумя разными системами.

Антитела были обнаружены в трех образцах крови, взятых в начале январе 2020 года в Иллинойсе, еще четыре — в Массачусетсе, Миссисипи, Пенсильвании и Висконсине. По словам ученых, предположительно заражения произошли в декабре 2019, то есть до первых зарегистрированных случаев SARS-CoV-2 в этих штатах. Инфицированные вирусом проживают достаточно далеко от Нью-Йорка, ставшего первой «горячей точкой» эпидемии в США. 

«Данные показывают, что более быстрое и повсеместное внедрение тестирования могло бы нам позволить лучше понять, что распространение коронавируса началось раньше, чем предполагалось изначально», — цитирует Reuters директора по инфекционным заболеваниям и офтальмологии GlobalData Майкла Брина (Micheal Breen). 

Эти результаты согласуются с выводами Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) о том, что вирус распространялся на территории страны еще до объявления первой вспышки в Ухане. В ходе исследования специалисты CDC изучили 7389 образцов донорской крови, собранные Красным крестом с 13 декабря до начала января. Антитела к инфекции выявлены в 84 образцах людей из девяти штатов.

Подобные сообщения поступали также из Европы: в ноябре прошлого года группа итальянских исследователей опубликовала результаты исследования, из которых следует, что в Италии первые заражения начались осенью 2019 года. Они проверили образцы крови 959 пациентов, которые проходили обследование для диагностики рака легких с сентября 2019 по март 2020 года. У 11,6% пациентов были обнаружены антитела к SARS-Cov-2, причем у четырех человек они появились в начале октября. Это означает, что они заразились в сентябре 2019 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.05 / Как визуально увеличить объем волос: 5 манипуляций с шевелюрой

01.04 / Мнение: Фетиш-пальто

03.09 / Федосеева-Шукшина оскорблена тем, что Алибасов подал на развод за ее спиной

19.08 / Мнение: Слушая радио

24.02 / В Китае считают едкие высказывания НАТО маскировкой страха перед Россией

04.12 / Мнение: Новый коридор

05.10 / 10 предметов которые ни в коем случае нельзя поднимать с земли

24.06 / Путин высказался о Параде Победы в Москве

06.05 / Страшная авария с подростками на мотоцикле попала на видео

20.10 / Война: Успехи армии Азербайджана угрожают лично Пашиняну

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика