В США нашли новые доказательства присутствия SARS-CoV-2 в стране еще в декабре 2019 года



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Ученые Национальных институтов здравоохранения (NIH) США проанализировали более 24 тысяч образцов крови пациентов из всех штатов Америки, собранные в ходе исследовательской программы с января по март 2020 года. Каждый образец был протестирован на антитела к SARS-CoV-2 двумя разными системами.

Антитела были обнаружены в трех образцах крови, взятых в начале январе 2020 года в Иллинойсе, еще четыре — в Массачусетсе, Миссисипи, Пенсильвании и Висконсине. По словам ученых, предположительно заражения произошли в декабре 2019, то есть до первых зарегистрированных случаев SARS-CoV-2 в этих штатах. Инфицированные вирусом проживают достаточно далеко от Нью-Йорка, ставшего первой «горячей точкой» эпидемии в США.

«Данные показывают, что более быстрое и повсеместное внедрение тестирования могло бы нам позволить лучше понять, что распространение коронавируса началось раньше, чем предполагалось изначально», — цитирует Reuters директора по инфекционным заболеваниям и офтальмологии GlobalData Майкла Брина (Micheal Breen).

Эти результаты согласуются с выводами Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) о том, что вирус распространялся на территории страны еще до объявления первой вспышки в Ухане. В ходе исследования специалисты CDC изучили 7389 образцов донорской крови, собранные Красным крестом с 13 декабря до начала января. Антитела к инфекции выявлены в 84 образцах людей из девяти штатов.

Подобные сообщения поступали также из Европы: в ноябре прошлого года группа итальянских исследователей опубликовала результаты исследования, из которых следует, что в Италии первые заражения начались осенью 2019 года. Они проверили образцы крови 959 пациентов, которые проходили обследование для диагностики рака легких с сентября 2019 по март 2020 года. У 11,6% пациентов были обнаружены антитела к SARS-Cov-2, причем у четырех человек они появились в начале октября. Это означает, что они заразились в сентябре 2019 года.