Ученые: Повторяющаяся в голове музыка помогает укрепить воспоминания

Исследователи Калифорнийского университета в Дэвисе сообщают, что музыка, которая застряла в голове, играет важную роль при формировании воспоминаний не только о песне, а и жизненных моментах, связанных с ней. Статью опубликовали в издании Psychological.

Петр Джанета, профессор психологии, и Бенджамин Кубит сообщают, что музыка способна вызывать автобиографические воспоминания, а сами переживания, которые связаны с ней, люди очень ценят. Ученые до сих пор не знали, как такие воспоминания создаются и становятся прочными. Новое исследование специалистов раскрывает основы механизмов. Они выяснили, что мелодии, застрявшие в голове, способны помочь процессам укрепления воспоминаний по мере их начального формирования. В этом опыте связали 2 феномена, которые люди способны испытать с музыкой – «ушные черви» (застрявшие в голове песни) и возбужденное музыкой воспоминание.

Эксперты работали с 25-31 добровольцами в каждом из 3-х экспериментов, на протяжении 3-х разных дней, с перерывом в несколько недель. Сначала участники слушали незнакомую мелодию, а через неделю прослушивали ее снова, только в паре с незнакомыми видеоклипами. В одном эпизоде фильмы проигрывали без музыки. Далее добровольцев просили запомнить много деталей каждого фильма, когда звучала музыка. Их спрашивали о воспоминаниях, которые связаны с мелодиями и о том, как часто они воспринимали каждую музыку как «ушного червя». У испытуемых не имелось музыкального образования.

В итоге исследований исследователи выяснили, что чем чаще мелодия проигрывается в голове людей, тем точнее становилась память на песню, и тем больше деталей люди могли запомнить из каждого раздела фильма, с которым была сопряжена музыка. Даже если песня проигрывается в уме, то детали воспоминаний закрепляются. Такие «ушные черви» помогают сберечь опыт в долгосрочной памяти. Ученые хотят продолжать опыты, чтобы иметь возможность разрабатывать нефармацевтические, основанные на музыке вмешательства, которые помогут обычным людям с деменцией и неврологическими расстройствами запомнить события и повседневные задачи.

Источник: fbm.ru