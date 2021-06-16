 

Ученые рассказали о нуждающейся в третьей прививке от COVID-19 категории населения

16.06.2021, 18:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американские исследователи провели исследование, на основании результатов которого выделили категорию пациентов, нуждающихся в третьей дозе вакцины от COVID-19. По словам исследователей, лишь дополнительная прививка способна обеспечить достойный уровень защиты от коронавируса у людей указанной группы.
Как объяснили ученые, представляющие Университет Джона Хопкинса (штат Мэриленд, США), дополнительная доза вакцины просто необходима людям, у которых имела место пересадка паренхиматозных органов, к числу которых относятся печень, сердце, легкие и т.п. Пациенты после вышеуказанных мероприятий вынуждены принимать иммуносупрессоры – препараты, подавляющие иммунитет. Данные лекарства пресекают попытки организма к отторжению “инородного” органа, однако при этом обусловливают снижение способности к выработке антител к инфекциям, в том числе – при вакцинации. В частности, как показали более ранние исследования специалистов, лишь 17% пациентов, перенесших в свое время трансплантацию, смогли “накопить” достаточное число антител после одной дозы вакцины от коронавируса, вторая же доза подняла планку только до 54%. Немаловажным также является тот факт, что “качество” выработанных антител у упомянутой категории населения значительно уступало аналогичному показателю защиты, выработанной привитыми с иммунной системой, функционирующей в полную силу.

В рамках новой научной работы медики протестировали три десятка пациентов, ранее столкнувшихся с трансплантацией органов и получивших в период с 20 марта по 10 мая текущего года третью дозу одной из вакцин – Moderna, Pfizer/BioNTech или Johnson&Johnson. Отмечается, что перед этим все представители исследуемой группы, средний возраст в которой составил 57 лет, уже были привиты дважды вакциной одной из двух первых вышеперечисленных фирм. При этом по истечении недельного срока после проведения третьей вакцинации был проведен мониторинг участников на предмет наличия побочных эффектов, который показал у абсолютного большинства легкую или умеренную реакцию на вакцину. “Эти реакции можно считать приемлемыми, учитывая преимущества, которые могут дать вакцины. Наши результаты показали, что у трети участников, у которых было недостаточно антител, и у всех, у кого они были в достаточном, но небольшом количестве, после третьей прививки усилился иммунный ответ”, – резюмировал один из авторов исследования, доктор Дорри Сегев.

Тем не менее эксперты отметили, что в процессе исследования изучался лишь фактор наличия и качества антител, а для понимания связи между повышенным иммунным ответом и сниженным риском инфицирования SARS-CoV-2 необходимы дальнейшие изыскания. Кроме того, медики настоятельно порекомендовали людям, принимающим иммуносупрессоры, не ослаблять приверженности к противоковидным мерам безопасности – ношению защитных масок, соблюдению социальной дистанции и т.п. Материалы научной работы были опубликованы в Annals of Internal Medicine.

Источник: www.gazeta.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.04 / Российским пенсионерам будут раздавать яйца за прививку от COVID-19

26.12 / Мертвое молчание

04.03 / Новая консоль Nintendo Switch с увеличенным экраном выйдет в 2021 году

16.12 / Володин рассказал о сроках возобновления нормандского диалога

18.12 / Живущая на 50 000 рублей в месяц Повалий назвала себя простым человеком

17.12 / “Колоссальное потепление”: В Гидрометцентре предсказали небывалое сокращение зимы в России

05.11 / У скандального эмира Дубая Мохаммеда родилось двое внуков с разницей в месяц

29.10 / Ученые: Отсутствие реакции на мяту и кокосовое молоко может указывать на коронавирус

22.02 / Redmi K40 получил такой же качественный экран OLED, как Xiaomi Mi 11 и Samsung Galaxy S21 Ultra

20.05 / Что будет с ценами на продукты после выборов в Госдуму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика