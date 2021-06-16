Ученые рассказали о нуждающейся в третьей прививке от COVID-19 категории населения

Американские исследователи провели исследование, на основании результатов которого выделили категорию пациентов, нуждающихся в третьей дозе вакцины от COVID-19. По словам исследователей, лишь дополнительная прививка способна обеспечить достойный уровень защиты от коронавируса у людей указанной группы.

Как объяснили ученые, представляющие Университет Джона Хопкинса (штат Мэриленд, США), дополнительная доза вакцины просто необходима людям, у которых имела место пересадка паренхиматозных органов, к числу которых относятся печень, сердце, легкие и т.п. Пациенты после вышеуказанных мероприятий вынуждены принимать иммуносупрессоры – препараты, подавляющие иммунитет. Данные лекарства пресекают попытки организма к отторжению “инородного” органа, однако при этом обусловливают снижение способности к выработке антител к инфекциям, в том числе – при вакцинации. В частности, как показали более ранние исследования специалистов, лишь 17% пациентов, перенесших в свое время трансплантацию, смогли “накопить” достаточное число антител после одной дозы вакцины от коронавируса, вторая же доза подняла планку только до 54%. Немаловажным также является тот факт, что “качество” выработанных антител у упомянутой категории населения значительно уступало аналогичному показателю защиты, выработанной привитыми с иммунной системой, функционирующей в полную силу.

В рамках новой научной работы медики протестировали три десятка пациентов, ранее столкнувшихся с трансплантацией органов и получивших в период с 20 марта по 10 мая текущего года третью дозу одной из вакцин – Moderna, Pfizer/BioNTech или Johnson&Johnson. Отмечается, что перед этим все представители исследуемой группы, средний возраст в которой составил 57 лет, уже были привиты дважды вакциной одной из двух первых вышеперечисленных фирм. При этом по истечении недельного срока после проведения третьей вакцинации был проведен мониторинг участников на предмет наличия побочных эффектов, который показал у абсолютного большинства легкую или умеренную реакцию на вакцину. “Эти реакции можно считать приемлемыми, учитывая преимущества, которые могут дать вакцины. Наши результаты показали, что у трети участников, у которых было недостаточно антител, и у всех, у кого они были в достаточном, но небольшом количестве, после третьей прививки усилился иммунный ответ”, – резюмировал один из авторов исследования, доктор Дорри Сегев.

Тем не менее эксперты отметили, что в процессе исследования изучался лишь фактор наличия и качества антител, а для понимания связи между повышенным иммунным ответом и сниженным риском инфицирования SARS-CoV-2 необходимы дальнейшие изыскания. Кроме того, медики настоятельно порекомендовали людям, принимающим иммуносупрессоры, не ослаблять приверженности к противоковидным мерам безопасности – ношению защитных масок, соблюдению социальной дистанции и т.п. Материалы научной работы были опубликованы в Annals of Internal Medicine.

Источник: www.gazeta.ru