 

Ученые выявили нейронный механизм чихания: “Сезонная аллергия и вирусные инфекции”

16.06.2021, 18:42, Разное
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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого впервые смогли выявить нейронные механизмы, провоцирующие чихание. Примечательно, что вышеуказанные зависимости не имеют прямой связи с дыхательными процессами.
Свое исследование ученые, представляющие Медицинскую школу Университета Вашингтона (США), провели с использованием лабораторных мышей. В начале эксперимента медики реализовали проверку реакции грызунов на аэрозоли, которые содержали капсацаин или гистамин – компоненты, традиционно вызывающие чихание у людей. Результаты показали у животных абсолютно аналогичную реакцию. На втором этапе научной работы исследователи подвергли изучению нейроны, реагирующие на возбудитель, и в итоге выявили клетки, связанные с чиханием, а также молекулы-нейропептиды, направляющие соответствующие сигналы нейронам. Выяснилось, что чихание провоцирует молекула, имеющая название нейромедин В (NMB). Попытка устранения NMB-чувствительных нейронов в области нервной системы, связанной с чиханием, привела к блокировке рефлекса. При этом, по словам ученых, все вызывающие чихательный рефлекс нейроны находились вне частей мозга, непосредственно контактирующих с дыханием. Впрочем, данные клетки все же имеют с упомянутыми мозговыми участками связь посредством аксонов.

Стоит отметить, что исследователями была выявлена и “обратная корреляция” – при воздействии на мозг мышей пептида NMB произошла стимуляция чихательного рефлекса даже при отсутствии воздействия гистамина, капсацаина или прочих аллергенов. “Мы изучаем нейронный механизм, лежащий в основе чихания, поскольку многие люди страдают из-за таких проблем, как сезонная аллергия и вирусные инфекции. А понимание того, что заставляет нас чихать, может подсказать методы лечения, способные замедлить распространение инфекционных респираторных заболеваний через чихание. Так что цель – выяснить, как нейроны ведут себя в ответ на аллергию и вирусные инфекции, в том числе, как они способствуют зуду в глазах, чиханию и другим симптомам”, – резюмировал один из авторов исследования Цинь Лю. Материалы исследования были опубликованы в Cell.

Источник: naked-science.ru



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