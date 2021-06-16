Дымовая завеса, выход на огневой рубеж и переход в контратаку. Украинская армия провела танковые учения. Видео

В ходе учений танковые экипажи отработали постановку дымовой завесы, выход на огневой рубеж и переход в контратаку. Танкисты также совершенствовали навыки по скоростному вождению боевых машин и преодолению различных препятствий.

“Танкисты отрабатывают вопросы прикрытия и маскировки боевых машин для нанесения условному противнику максимального поражения с близкого расстояния внезапным огнем прямой наводкой, что создает преимущества во время ведения боя”, – рассказал замначальника Генштаба ВСУ, командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

видео

Видео: Командування об’єднаних сил ЗС України / Facebook

—