Дымовая завеса, выход на огневой рубеж и переход в контратаку. Украинская армия провела танковые учения. Видео
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В ходе учений танковые экипажи отработали постановку дымовой завесы, выход на огневой рубеж и переход в контратаку. Танкисты также совершенствовали навыки по скоростному вождению боевых машин и преодолению различных препятствий.
“Танкисты отрабатывают вопросы прикрытия и маскировки боевых машин для нанесения условному противнику максимального поражения с близкого расстояния внезапным огнем прямой наводкой, что создает преимущества во время ведения боя”, – рассказал замначальника Генштаба ВСУ, командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.
видео
Видео: Командування об’єднаних сил ЗС України / Facebook
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет