 

Дымовая завеса, выход на огневой рубеж и переход в контратаку. Украинская армия провела танковые учения. Видео

16.06.2021, 18:40, Новости дня
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В ходе учений танковые экипажи отработали постановку дымовой завесы, выход на огневой рубеж и переход в контратаку. Танкисты также совершенствовали навыки по скоростному вождению боевых машин и преодолению различных препятствий.

“Танкисты отрабатывают вопросы прикрытия и маскировки боевых машин для нанесения условному противнику максимального поражения с близкого расстояния внезапным огнем прямой наводкой, что создает преимущества во время ведения боя”, – рассказал замначальника Генштаба ВСУ, командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Видео: Командування об’єднаних сил ЗС України / Facebook

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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