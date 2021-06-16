 

Жена Павлика Репяхова рассказала, почему на следующий день после родов ей стало плохо

16.06.2021, 18:40, Новости дня
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“Мне уже полегче. Можно сказать, все хорошо. Мне ставили капельницу. У меня обострился мой цистит – почему-то именно сегодня очень сильно. Я терпела, сколько могла, потом сдалась. Завтра, думаю, будет легче”, – сообщила супруга артиста.

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Контекст:

Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил. По словам певца, ребенок очень похож на него. 16 июня Репяхова сообщила, что ее состояние ухудшилось.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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