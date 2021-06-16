Шмыгаль обжаловал предписание НАПК об увольнении Витренко с поста главы “Нафтогазу” – ОАСК

Отмечается, что суд решает вопрос об открытии производства по данному иску.

“Истец просит суд признать противоправным и отменить предписание НАПК, датированное 14 июня нынешнего года. Также в исковых требованиях ОАСК просят привлечь к участию в деле, в качестве третьих лиц не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора на стороне истца – Кабинет Министров Украины и главу правления НАК “Нафтогаз України” Юрия Витренко”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления “Нафтогазу” 28 апреля. На его место назначили Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев. Ожидается, что через полгода будет объявлен конкурс на должность главы правления НАК.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет “Нафтогазу”. Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета НАК Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Клэр Споттисвуд и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более чем на шесть месяцев.

Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC) заявили об обеспокоенности прекращением полномочий наблюдательного совета НАК “Нафтогаз України” с целью увольнения Коболева.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

В “Нафтогазі України” назвали решения Кабмина “юридической манипуляцией” и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Члены набсовета НАК “Нафтогаз України” подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов.

15 июня глава НАПК Александр Новиков заявил, что назначение Витренко признали незаконным, и потребовал расторгнуть с ним контракт. В ведомстве сообщили, что, будучи и.о. министра энергетики, Витренко нарушил п. 1 ч. 1 ст. 26 закона Украины “О предотвращении коррупции” и влиял на работу НАК “Нафтогаз України”.

В связи с этим глава наблюдательного совета НАК Споттисвуд сообщила, что созвала внеочередное заседание набсовета и инициировала отстранение Витренко. Она считает, “что такое отстранение отвечает интересам “Нафтогазу” и Украины”.

Витренко, в свою очередь, сказал, что набсовет с ним предписание НАПК не обсуждал, он назвал документ “примером избирательного правосудия”.

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