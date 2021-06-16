Польский профессор – в отношениях с Россией Байден полностью игнорирует Украину и Польшу

Администрация Джо Байдена позиционирует США в качестве нерешительного государства, не желающего вмешиваться там, где это необходимо, а её стабильность и предсказуемость вовсе не выступают в качестве её преимущества, особенно в отношении России, уверен польский профессор и политолог Збигнев Левицкий. В интервью Польскому агентству печати он объявляет «вакантным» пост яркого, сильного президента США, которого боятся недруги, а друзья уважают.



Reuters

«Что касается двусторонних отношений между США и Россией, а также ситуации стратегической стабильности в мире, то она неплохая, но в то же время и не особо хорошая. Между этими странами существует напряжение с обеих сторон. В особенности российская сторона прибегает к недружественным жестам», — заявил Польскому агентству печати в предверии саммита Путин-Байден профессор и политолог Збигнев Левицкий.

По его словам, сейчас не период холодной войны, «когда каждая встреча лидеров СССР и США воспринималась как отдельное событие», поэтому оно не должно быть сюрпризом ни для кого. В свою очередь, если бы Байден приехал в Европу и не встретился с Путиным, то это стало бы тревожным сигналом, учитывая весь спектр напряженности в отношениях между этими двумя странами. «Вопрос в том, что последует после этой встречи(…) Что хочет выиграть Байден у Путина в плане «Северного потока—2»? Для меня по прежнему это остаётся загадкой», — признаёт профессор. «Его слова о том, что он выступает против газопровода, но при этом отказывается от санкций, — это полный бред, который плохо свидетельствует о президенте», — добавляет он.

Збигнев Левицкий также недоумевает, почему Джо Байден не посчитал целесообразным никоим образом предупредить о своём решении ни Польшу, ни тем более Украину, которая наиболее пострадает при запуске «Северного потока—2». «Байден полностью это проигнорировал. В свою очередь это свидетельствует о том, что его политика по отношению к этой части мира становится крайне авторитарной, крайне односторонней. С таким положением дел нам давно не приходилось иметь дело», — объясняет профессор. Он также сожалеет о том, что американский союзник Польша и другие страны, которым небезразлична судьба газопровода, узнали об отмене санкций из СМИ.

Польский политолог скептически расценивает недавний разговор Джо Байдена в с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором он сказал, что США будут защищать суверенитет Украины во время встречи с Владимиром Путиным. «Я могу дать вам столько, сколько обещаю», — иронизирует он. Американист уверен, что на повестке дня не стоит возможность вторжения РФ на Украину, поэтому здесь сложно говорить о государственном суверенитете. На сегодняшний день имеют место два ключевых вопроса — возможность прекращения поставок газа на Украину из РФ под любым предлогом, например ремонта и последующих из него финансовых убытков для Украины.

«Суть не в том, что США будут гарантировать безопасность украинской государственности, и даже если это так, я не знаю, что это может значить. Если РФ решит расширить свою сферу в Донбассе, США направят туда войска? Давайте будем честными — это бессмысленные слова и полное игнорирование интересов этой части Европы (…) нас полностью игнорируют в ходе всего процесса обсуждения и принятия решений», — негодует он.

Левицкий также упрекнул американские власти в своей непоследовательности в отношении «Северного потока—2», сначала они вводят санкции, которые в состоянии остановить проект, а потом разводят руки, ссылаясь на то, что проект завершён на 90% готовность газопровода. США не захотели спорить с Германией, но главную выгоду из этого извлечёт именно Россия.

При этом политолог обращает внимание на то, что и Польша парадоксально выиграет от запуска «Северного потока—2», потому что «Газпром» больше не сможет перекрывать поставки газа, ведь это уже будет европейский газ из Германии. «Кроме потери имиджа, ведь мы выступали против строительства «Северного потока—2» и того, что Америка нас игнорировала, по моему мнению, мы вовсе не пострадали. Украина, конечно, проиграла. Это надо признать, но последствия для нас, безусловно, будут менее болезненными, чем для Украины», — поясняет он.

В ходе беседы Левицкий также назвал слова Байдена о том, что он хочет стабильных и предсказуемых отношений с Россией, избитыми фразами, дипломатической болтовнёй, которая ничего не значит. «Стабильные отношения с Россией? Это ведь просто-напросто не представляется возможным, более того, на чем они бы основывались? РФ не друг США. Может, она не враг, но она антагонист. РФ проводит хакерские атаки. Так нельзя говорить о сопернике, который нас не уважает», — подчёркивает он.

Политолог считает, что сейчас, как и во времена Джимми Картера, имеется «вакантное место» в Белом доме. «Сейчас нет яркого, сильного президента, которого боятся недруги, а друзья уважают. Байден говорит избитыми фразами, тем самым обнажая свою слабость», — отмечает Левицкий. Он считает, что тактика непредсказуемости Трампа была куда более эффективной, нежели стабильность или предсказуемость Байдена. По его мнению, если Путин знает, что даже на очень враждебные жесты реакция Байдена будет слабой, то смело продолжит свой курс, не опасаясь никаких ответных шагов со стороны Америки.



«Когда США в своё время снялись с Олимпиады в Москве, это был очень сильный удар кулаком по столу. Никакой войны не было, они лишь обозначили границы. Вы напали на Афганистан, поэтому мы не поедем к вам с нашими спортсменами. Такой шаг в состоянии совершить только великая держава (…) Я не думаю, что при Байдене будет война, но его администрация позиционирует США в качестве нерешительного государства, не желающего вмешиваться там, где это возможно необходимо», — подытоживает в интервью Польскому агентству печати профессор и политолог Збигнев Левицкий.