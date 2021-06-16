 

Макфол – США нужны Путину в качестве врага, а не в качестве открытого к сотрудничеству партнёра

16.06.2021, 18:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Поскольку Владимир Путин не просил о проведении саммита с Джо Байденом, то для него победой станет просто появление на этой встрече рядом с американским лидером, заявил в интервью NBC бывший посол США в РФ Майкл Макфол. По его словам, российский президент уже чувствуют себя очень комфортно в плане этой встречи, поскольку у него нет необходимости налаживать отношения с Вашингтоном. Как считает бывший дипломат, Москве Соединённые Штаты нужны в качестве врага, а не в качестве открытого к сотрудничеству партнёра.

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол участвовал в подготовительном совещании с Байденом. Он тоже уже встречался с Путиным. Я ранее пообщался с ним о том, чего Путин хочет здесь достичь и к чему должен быть готов президент Байден.

Об этой встрече попросил президент Байден. Как это влияет на динамику того, что произойдёт?

МАЙКЛ МАКФОЛ, бывший посол США в России: Думаю, на стороне Байдена это порождает некие ожидания относительно данного саммита. Владимир Путин об этом не просил. Всё, что ему нужно сделать, — появиться там, встать рядом с президентом США, и для него это победа. Это демонстрация того, что мир пытается установить с ним контакт.

Мой коллега Кир Симмонс взял большое интервью у Владимира Путина.

МАЙКЛ МАКФОЛ: Да.

Как вы думаете, что президент Байден может извлечь из этого интервью?

МАЙКЛ МАКФОЛ: Две вещи: во-первых, президента Путина не сдерживает правда, во-вторых, встречные обвинения в ответ на критику — сравнение вещей, которые никак друг с другом не связаны. Президент Байден должен быть готов и к тому, и к другому.

Президент Байден хочет найти общий язык по некоторым вопросам. А нужно ли Путину находить общий язык, нужно ли ему улучшение этих отношений?

МАЙКЛ МАКФОЛ: Нет. И именно поэтому он чувствует себя очень комфортно в плане этой встречи.

Это же важный момент.

МАЙКЛ МАКФОЛ: Да. Для него… он уже добился того, что хочет. Ему не нужно достигать с нами конкретных результатов. На самом деле мы нужны ему в качестве врага, а не в качестве открытого к сотрудничеству партнёра. Так что думаю, для него ставки довольно низкие.

Дата выхода в эфир 16 июня 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.10 / Больницы Франции лечат от COVID-19 на пределе возможностей

18.01 / Команду Трампа обвинили в монетизации президентских помилований

22.03 / В ЛНР заявили о прибытии «Правого сектора» к линии соприкосновения в Донбассе

02.04 / Эксперт: Предустановка российского софта на гаджеты поддержит отечественных разработчиков

28.10 / Орбан поздравил Партию венгров Украины с успехом на выборах в Закарпатье

23.02 / В Украине зарегистрировали вакцину Pfizer/BioNTech

08.03 / Рогозин пошутил про фамилию советника главы МВД Украины

20.01 / Трамп помиловал связанного с делом Бутиной Пола Эриксона

27.02 / Бутина рассказала о пытках в тюрьмах США

01.10 / МИД заявил о наличии у РФ данных по сирийским наемникам в Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика