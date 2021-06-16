 

Поликлинику с открытыми пространствами построят в Строгине

16.06.2021, 18:32, Разное
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Новые поликлиники в Москве строятся удобными и комфортными. Они должны соответствовать с новыми стандартами качества оказания медицинской помощи. В таких учреждениях не только устанавливается современное оборудование, но и удобная мебель, создаются просторные холлы, открываются буфеты. Все это скрашивает ожидание.

Так, в районе Строгино на улице Твардовского построят поликлинику на 750 посещений в смену. Здание общей площадью 10 тысяч квадратных метров будет семиэтажным. Отличительная черта строения – максимально открытые пространства. Его проектируют, согласно современным требованиям к зонированию и распределению потоков пациентов.

В одной части здания будет располагаться травмпункт, а в другой – поликлиника. В ней обустроят терапевтическое отделение, отделения профильных специалистов и функциональной диагностики, блок лучевой диагностики с МРТ и КТ, а также отделение медицинской профилактики.

“В настоящее время завершена разработка проектной документации. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году”, – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

При отделке фасадов специалисты будут использовать плиты светлого оттенка из
стеклофибробетона. Новая поликлиника дополнит городскую среду района и послужит развитию его социальной инфраструктуры.

Стоит отметить, что в Строгине по программе “Мой район” благоустроены зона отдыха “Строгинская пойма”, фестивальная площадка, 11 парков и скверов, 72 двора, открыты МФЦ “Мои документы” и гостинично-деловой комплекс. В этом же районе построены храм Новомучеников и Исповедников Российских, а также новое здание школы № 58.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о капитальном ремонте Строгинского моста, который за 20 лет деформировался. За это время стали непригодными гидроизоляция, деформационные швы и колейность дорожного покрытия. Мостовое полотно будет заменено как на проезжей части, так и на тротуарах. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказывал, что ремонт проведут меньше чем за год.



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