 

Под Москвой поймали мужчину с полкило наркотиков

16.06.2021, 18:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На выходе из леса вблизи деревни Бородино в городском округе Подольск Московской области сотрудники полиции остановили 30-летнего жителя Москвы. Во время банальной проверки документов мужчина сильно нервничал. Как оказалось – не зря. При нем были обнаружен пакет с веществом белого цвета, передает “Радио 1”. Дальнейший анализ показал, что это был метадон. Теперь в отношении незадачливого москвича возбуждено уголовное дело.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.09 / Мнение: Умер Владислав Крапивин

09.12 / Скандалы: Переплюнул Рублевку

04.05 / В Турции снова разгорелся скандал с группой украинских туристов

11.10 / Мнение: Протесты в Хабаровске. 10.10.2020

21.01 / Мнение: Нерыбные истории

05.09 / Катастрофа, эйфория, пустота

11.08 / Белорусские рабочие начали забастовку на фоне протестов

18.09 / В Сети обсуждают причины расставания Тимати и Анастасии Решетовой

08.06 / В МИД РФ отреагировали на новые угрозы США о санкциях против “Северного потока – 2”

09.03 / Впервые в истории в Steam стартовала акция в честь Масленицы «Неделя блинов»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика