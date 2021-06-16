Под Москвой поймали мужчину с полкило наркотиков

На выходе из леса вблизи деревни Бородино в городском округе Подольск Московской области сотрудники полиции остановили 30-летнего жителя Москвы. Во время банальной проверки документов мужчина сильно нервничал. Как оказалось – не зря. При нем были обнаружен пакет с веществом белого цвета, передает “Радио 1”. Дальнейший анализ показал, что это был метадон. Теперь в отношении незадачливого москвича возбуждено уголовное дело.