Ракова назвала доступные москвичам вакцины от COVID

Вакцинироваться от коронавируса в Москве можно любой зарегистрированной вакциной: «Спутник V», «Ковивак», «Эпивак», «Спутник Лайт», сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала, что обязательной вакцинации против коронавируса подлежат инфекции работники предприятий торговли, общепита, салоны красоты, фитнес-клубы, банковые и почтовые отделения, МФЦ, общественный транспорт и такси, предприятия ЖКХ, сфера культуры, развлечений и рекламы, спорта, госслужащие и работники организаций, подведомственных органам власти. Передает слова Раковой РИА «Новости».

«В организациях описанных выше отраслей до 15 июля доля сотрудников, вакцинированных хотя бы одним компонентом или однокомпонентной вакциной, должна составлять не менее 60%. Речь идет о любой зарегистрированной вакцине, их уже четыре: «Спутник V», «Ковивак», «Эпивак», «Спутник Лайт». Вакцинация вторым компонентом должна быть завершена до 15 августа», – рассказала заммэра.

При этом она отметила, что обязательная вакцинация 60% сотрудников в Москве не ограничивает права граждан, каждый по-прежнему сам принимает решение о вакцинации.

«Важно отметить, что такая мера не ограничивает права граждан. Каждый по-прежнему сам принимает решение о том, делать прививку или нет. Но такой работник должен понимать, что их права не должны идти вразрез с правами других граждан – его клиентов – и тем более подвергать риску их здоровье и жизни», – сказала Ракова.

Также заммэра рассказала, что доля трудоспособных москвичей составляет 77% от всех заболевших в Москве.

«Тревожит и изменение возрастной структуры заболевших. Если раньше мы фиксировали, что коронавирусу в большей степени подвержены люди старшего возраста, у которых более слабый иммунитет, то сейчас болезнь явно «помолодела». Все чаще болеют люди трудоспособного возраста, в основном 22-55 лет. Если брать всех трудоспособных – их доля составляет 77% от всех заболевших», – заключила Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.

В указе мэра говорится, что руководителям организаций, осуществляющих деятельность в сфере услуг, необходимо до 15 июля 2021 года организовать проведение первичных прививок против коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников.