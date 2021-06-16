 

Стало известно об успешности переговоров Путина и Байдена

16.06.2021, 18:26, Новости дня
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Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве прошли успешно, сообщил источник в делегации, близкий к переговорам.

«Вполне успешно», – сказал собеседник РИА «Новости».

Напомним, в 17.05 (18.05 мск) в Женеве завершилась встреча Путина и Байдена.

Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов РФ и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.



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