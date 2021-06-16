 

Путин оценил переговоры с Байденом

16.06.2021, 18:26, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.

По его словам, стороны договорились о возвращении послов, передает РИА «Новости».

Как отметил президент, РФ и США настроены искать решения проблем.

В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов РФ и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.



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