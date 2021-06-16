Катерина Шпица с сыном, Светлана Иванова с дочерью и другие на премьере мультфильма “Лука”

Вчера вечером в московском кинотеатре “КАРО 11 Октябрь” состоялась премьера анимационного приключенческого фильма Disney и Pixar “Лука”. Первыми оценить историю о дружбе и стремлении испонить свою мечту стали десятки отечественных звезд, которые пришли на закрытый показ со своими семьями и детьми: так, Катерина Шпица пришла с сыном Германом, Светлана Иванова – с дочерью Полиной, а джазовая певица Анна Бутурлина, русский голос королевы Эльзы их мультфильма “Холодное сердце” – с дочерьми Евдокией и Антониной. Супруга актера Андрея Бурковского Ольга пришла на спецпоказ с сыном Максимом и дочерью Алисой, а Михаил Козырев – со всей семьей: женой Анастасией и дочерьми.

Катерина Шпица с сыном Лиза Монеточка Светлана Иванова с дочерью

Гостям картину представил генеральный директор компании Disney в России и СНГ Кахабер Абашидзе и артисты, которые озвучили главных героев фильма: Федор Парамонов (Лука), Андрей Арчаков (Альберто), Лиза Монеточка (Джулия), Александр Горчилин (Эрколе) и Марко Динелли (Томазо).

По сюжету мальчик по имени Лука приезжает на летние каникулы в приморский городок, расположенный на итальянской Ривьере, где можно есть пасту и мороженое, а еще каждый день ездить на мопеде. Во все свои приключения Лука берет с собой нового лучшего друга. Однако безмятежный отдых портит тот факт, что на самом деле в облике мальчика скрывается морской монстр из глубин лагуны, на берегу которой стоит городок.

В широкий прокат мультфильм выходит 17 июня.

Ольга Бурковская с детьми Александр Горчилин Анна Бутурлина с детьми Михаил Козырев с детьми