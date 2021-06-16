Оксана Акиньшина, Варвара Шмыкова с Даниилом Радловым и другие гости открытия кинофестиваля в Москве

В этот вторник в кинотеатре “Иллюзион” прошло торжественное открытие 8-го ежегодного Фестиваля уличного кино при поддержке онлайн-кинотеатра KION. Гостями вечера стали Оксана Акиньшина, Илья Бачурин, Светлана Камынина, Григорий Верник – сын Игоря Верника, Яна Гладких, Анна Котова-Дерябина, Алена Бабенко и другие актеры. Также на мероприятии появилась звезда сериала “Чики” Варвара Шмыкова в сопровождении Даниила Радлова, о вероятном романе с которым отечественные СМИ пишут с начала мая. Однако сами Варвара и Даниил никак не комментируют эти предположения, предпочитая просто рука об руку выходить в свет.

Варвара Шмыкова и Даниил Радлов Оксана Акиньшина Илья Бачурин

В конкурсную программу этого года вошли девять независимых короткометражных фильмов, в которых снимались Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник, Варвара Шмыкова, Тимофей Трибунцев и другие актеры: «Эксперт» Галины Масленниковой, «Варя» Ники Горбушиной, «Фокус-группа» Алексея Карпова, «Показалось» Байбулата Батуллина, «Телохранитель» Оксаны Карас, «Легкий способ бросить курить» Анны Колчиной и Алексея Кузьмина-Тарасова, «И привет» Наталии Мещаниновой и Бориса Хлебникова, «Чернильное море» Ивана Соснина и «Играй в каждого» Ивана Петухова.

Первые кинопоказы пройдут 19 и 20 июняв Зеленом театре на ВДНХ в Москве, после чего в течение трех месяцев проект проедет по всей России и пройдет более чем в 1000 городов. Помимо кинопоказов по всей стране пройдут образовательные паблик-токи и открытые встречи с известными режиссерами, продюсерами и другими участниками кинопроизводства. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте фестиваля.

Светлана Камынина Мария Янычева и Григорий Верник Яна Гладких

Анна Котова-Дерябина Анна Бабенко