 

Новая Зеландия сказала своё веское слово в борьбе с терроризмом

16.06.2021, 17:54, Разное
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Counter-terrorism conference told Christchurch mosque shootings could inspire another extremist
Конференция по борьбе с терроризмом заявила, что стрельба в мечети Крайстчерча может вдохновить других экстремистов

14 Jun, 2021  By: Kurt Bayer  NZ Herald reporter based in Christchurch

Генеральный директор новозеландской Secret Intelligence Service (NZSIS)  Ребекка Киттеридж выступает на   hui* по  борьбе с терроризмом  проходившей   в Крайстчерче.. Photo / George Heard

Примечание* hui [‘hu:ɪ]  на языке маори – встреча,  собрание,  совещание  племён для совместного обсуждения их общих проблем и общения

Глава разведслужбы Новой Зеландии предупредила, что существует «реальная возможность» того, что террористические  действия стрелка в мечети Крайстчерча могут спровоцировать новое нападение экстремистов с белой идентичностью.

Сегодня в Крайстчерче открылось первая  ежегодная  hui  по противодействию терроризму и насильственному экстремизму He Whenua Taurikura, которая  привлекла  экспертов, руководителей  спецслужб, высокопоставленных полицейских и технических специалистов  со всего мира.

Рекомендации по  проведению  конференции были даны  в отчете Королевской комиссии по расследованию террористического нападения 15 марта 2019 года на две мечети Крайстчерча.

Ребекка Киттеридж, генеральный директор Новозеландской службы безопасности и разведки (NZSIS), выступила в рамках комиссии, исследующей «динамичный характер терроризма и риска насильственного экстремизма».

По словам Киттеридж, Новая Зеландия как страна обязана извлечь уроки из событий 15 марта и переосмыслить то, что национальная безопасность может и должна означать для новозеландцев.

He Whenua Taurikura, новозеландский центр по борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом, открылся сегодня утром в Крайстчерче. Фото / Джордж Херд

По ее словам, «зрелый» разговор о национальной безопасности имеет решающее значение для того, чтобы иметь возможность реагировать на постоянно развивающуюся угрозу.

Теракты 15 марта продолжают обсуждаться белыми националистами в Новой Зеландии, сказала она сегодня делегатам hui.

Антитеррористическая конференция привлекла докладчиков из разведывательного сообщества, полиции, ученых и СМИ. Фото / Джордж Херд

Если в течение следующих 12 месяцев в Новой Зеландии будет совершен теракт, NZSIS полагает, что он, скорее всего, будет исходить от экстремиста-одиночки, который остался незамеченным, не попал в поле зрения полиции или спецслужб и не делал  никаких  предварительных  заявлений.

По словам Киттеридж, теракт, скорее всего, будет осуществляться с использованием ножей, транспортных средств или какого-либо огнестрельного оружия.

Как стало известно сегодня,  во время нападения на мечеть Крайстчерча,  было  предотвращено два других потенциально   массовых убийства.

Кэмерон Бейли, главный советник полиции Новой Зеландии по борьбе с терроризмом, сказал, что страна была очень близка  к тому, чтобы иметь место несколько инцидентов с потенциально  массовыми  убийствами”- один заговор был раскрыт незадолго до 15 марта, а другой – через две недели.

Полиция была предупреждена  сообщениями  об огнестрельном оружии от заинтересованных представителей общественности, при этом один человек пообещал устроить стрельбу в школе.

Историк доктор Джон Баттерсби из Центра исследований обороны и безопасности Университета Мэсси предупредил, что следующая террористическая атака – это вопрос «когда, а не если» и что Новой Зеландии нужно помнить о том, что последняя террористическая атака может не помочь предотвратить следующую.

По словам доктора Криса Уилсона из Оклендского университета, теракты 15 марта стали «переломным моментом в Новой Зеландии» и увеличили риск экстремистской деятельности.

Нападения на мечеть 15 марта 2019 года в Крайстчерче вызвали пересмотр  методики  борьбы с терроризмом в Новой Зеландии.

По словам Уилсона, программного директора отдела исследований конфликтов и терроризма, это привело к всплеску преступлений на почве ненависти против мусульман и других экстремистов.

Он предупредил, что наиболее опасный путь радикализации связан с насильственными действиями «одиночек»,  то  есть  людей не  входящих ни в какие группы, особенно с  теми, которые «взаимодействуют с единомышленниками только в сети», делясь идеями и поощряя друг друга.

На двухдневном hui  выступят международные спикеры и эксперты, в том числе представители гигантов социальных сетей Twitter и Facebook, Лондонского института стратегического диалога и Центра анализа социальных сетей, Центра передового опыта в области национальной безопасности в Сингапуре, а также Анджум  Рахман из Совета исламских женщин и участники дискуссии из Еврейского совета Новой Зеландии, Amnesty International NZ, правительственных министерств и ведомств и университетов.

Премьер-министр Хасинда Ардерн сказала, что это мероприятие поможет лучше понять и  исследовать  радикализации и «посмотреть, как мы можем бросить вызов экстремистским идеологиям, мотивированным ненавистью».

Она также надеется, что оно  облегчит обсуждение наших приоритетов в решении проблем новозеландского терроризма и насильственного экстремизма.

Ардерн, рейс которой был задержан из-за тумана в аэропорту Крайстчерча, в результате чего ее выступление  было передано  через Zoom, приветствовала  выживших и членов семей  жертв  террористических атак 15 марта, присутствовавших сегодня на  hui.

«Они были мужьями и женами, отцами и матерями, сыновьями и дочерьми», – сказала она.

Премьер-министр Джасинда Ардерн говорила через Zoom после того, как ее рейс в Крайстчерч был отменен из-за тумана. Фото / Джордж Херд

«Их любили и ценили члены нашего общества.  Но если они должны оставаться в центре нашего ответа на 15 марта и наших усилий по предотвращению еще одного такого события, то нам предстоит много работы».

По словам премьер-министра, терроризм направлен на то, чтобы вызвать чувство страха, а также поколебать убеждения и вызвать разногласия.

“Но сразу же после нападения мусульманская община в Аотеароа была твердо убеждена в том, что террорист не добьется успеха в этом отношении.

“Это решение было подтверждено реакцией широкой новозеландской общественности, которую я могу  описать только как манаакитанга.

“Но вся скорбь  Новой Зеландии и всепоглощающее чувство сочувствия и солидарности не могут изменить опыт, который многие члены мусульманского сообщества испытывали до того дня и испытывают  с тех пор.

«То же самое можно сказать о целом ряде сообществ, столкнувшихся с расизмом и дискриминацией по признаку этнической принадлежности или религии».

По словам Ардерн, была проделана большая работа по совершенствованию ответных мер Новой Зеландии по борьбе с терроризмом, недавно разработанных Королевской комиссией по расследованию 15 марта, которая в декабре вынесла 44 рекомендации, охватывающие как национальную безопасность, так и более широкие социальные и общественные вопросы.

Она также подчеркнула запрет на полуавтоматическое оружие военного типа,  наложенный  после 15 марта, призыв Крайстчерча, который усилил давление на онлайн-платформы для борьбы с террористическим и насильственным экстремистским контентом, а также недавно представленный законопроект о борьбе с терроризмом, который гарантирует Новой Зеландии имеет необходимые законодательные средства для предотвращения терроризма и реагирования на него.

«Мы хотим поддержать сообщества, которые приветствуют разнообразие и чувствуют себя способными делиться и обсуждать иногда различные точки зрения конструктивным и уважительным образом», – сказала Ардерн.

“Но жизненный опыт слишком многих из наших сообществ не согласуется с этим видением».

«Вот почему у нас есть над чем поработать».

Сегодня, во второй половине дня, группа с участием высокопоставленных представителей NZME, Stuff и Radio NZ примет участие в сессии, озаглавленной «Роль средств массовой информации: построение культурного взаимопонимания и противодействие насильственному экстремизму».



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