Стало известно, когда прекратится поддержка Windows 10

Пользователям компьютеров и других электронных устройств, работающих на Windows 10, пока рано волноваться. Поддержка данной операционной системы обещана, как минимум, на ближайшие почти четыре с половиной года.

Как пояснили представители компании Microsoft, «десятку» продолжат обновлять вплоть до октября 2025 года. Это, конечно же, предварительные планы. Но данный срок, скорее всего, может быть еще и продлен.

В конце концов, все будет зависеть от того, насколько удачной будет одиннадцатая версия операционной системы от Microsoft, о которой в последнее время все больше говорят СМИ. Пока ведь никто толком не знает, насколько хорошо на ней будут работать устройства, напоминают эксперты.