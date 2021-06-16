 

Глобальные поставки планшетов выросли в полтора раза

16.06.2021, 17:50, Новости дня
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По итогам первого квартала текущего года глобальные поставки смартфонов увеличились сразу на 53%. Рост данного сегмента рынка электроники наблюдался и в прошлом году. Несмотря на коронавирус и многочисленные ограничения, поставки этого вида устройств за 2020 год увеличились на 19%.

По мнению экспертов, секрет успеха в некоторой смене приоритетов пользователей. Люди, оставаясь дома, хотели получить достаточно мощные мобильные устройства с большим и удобным экраном. Планшеты как раз подходят под эту категорию.

В первом квартале поставки выросли на 22% даже по сравнению с четвертым кварталом 2020 года. Напомним, что первые три месяца в году обычно приносят более слабые продажи, чем последние, когда покупатели готовят подарку к Рождеству. Далее следует ожидать продолжения роста показателей, отмечают специалисты.



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