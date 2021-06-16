У владельцев устройств на Windows 7 появится возможность бесплатно обновиться до Windows 11

Прекрасная новость для владельцев компьютеров, работающих на отключенных уже от поддержки производителя операционных системах Windows 7 и Windows 8.1. Как сообщают компетентные источники, все они совершенно бесплатно смогут в недалеком будущем обновиться до Windows 11.

Когда именно появится такая возможность, пока точно неизвестно. Ведь и сама Windows 11 все еще находится в стадии разработки. Однако, следует ожидать по этому поводу официальных заявлений представителей «Майкософта», считают эксперты компании XDA Developers.

Именно они и распространили в сети сообщение о перспективах грядущего обновления «семерки». Единственное сомнение возникает по поводу технических возможностей устаревших устройств. Хватит ли у них ресурсов для новой операционной системы?