 

У владельцев устройств на Windows 7 появится возможность бесплатно обновиться до Windows 11

16.06.2021, 17:50, Новости дня
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Прекрасная новость для владельцев компьютеров, работающих на отключенных уже от поддержки производителя операционных системах Windows 7 и Windows 8.1. Как сообщают компетентные источники, все они совершенно бесплатно смогут в недалеком будущем обновиться до Windows 11.

Когда именно появится такая возможность, пока точно неизвестно. Ведь и сама Windows 11 все еще находится в стадии разработки. Однако, следует ожидать по этому поводу официальных заявлений представителей «Майкософта», считают эксперты компании XDA Developers.

Именно они и распространили в сети сообщение о перспективах грядущего обновления «семерки». Единственное сомнение возникает по поводу технических возможностей устаревших устройств. Хватит ли у них ресурсов для новой операционной системы?



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