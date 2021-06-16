Косметолог Кугук назвала противопоказания к летнему загару
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Косметолог Анна Кугук пояснила о противопоказаниях к летнему загару. Важно подготовиться к этому сезону, чтобы не появились проблемы с внешностью и здоровьем.
На солнце можно находиться далеко не всегда. Загорать не рекомендуется около двух недель после различных пилингов, уменьшающих слой эпидермиса, поскольку появится пигментация. Если в составе косметики есть определенные кислоты, то лучше пользоваться ею осенью и зимой или же наносить только на ночь. Еще одним противопоказанием является розацеа – заболевание, когда краснеют кожные покровы.
Летом в обязательном порядке необходимо использовать кремы с SPF. Важно не забывать о головном уборе и солнцезащитных очках. У SPF-крема ультрафиолетовый индекс должен быть минимум 4. Желательно, чтобы в средстве присутствовали физические, а не химические фильтры, поскольку последние могут оказать негативное воздействие на гормональную систему.
В целом рекомендуется загорать до десяти часов утра или же после пяти часов вечера. В остальные часы можно пребывать в тени или же находиться на солнце в одежде, пишет портал Newinform.
Источник: radiosputnik.ria.ru
Смотреть комментарии → Комментариев нет