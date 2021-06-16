Косметолог Кугук назвала противопоказания к летнему загару

Косметолог Анна Кугук пояснила о противопоказаниях к летнему загару. Важно подготовиться к этому сезону, чтобы не появились проблемы с внешностью и здоровьем.

На солнце можно находиться далеко не всегда. Загорать не рекомендуется около двух недель после различных пилингов, уменьшающих слой эпидермиса, поскольку появится пигментация. Если в составе косметики есть определенные кислоты, то лучше пользоваться ею осенью и зимой или же наносить только на ночь. Еще одним противопоказанием является розацеа – заболевание, когда краснеют кожные покровы.

Летом в обязательном порядке необходимо использовать кремы с SPF. Важно не забывать о головном уборе и солнцезащитных очках. У SPF-крема ультрафиолетовый индекс должен быть минимум 4. Желательно, чтобы в средстве присутствовали физические, а не химические фильтры, поскольку последние могут оказать негативное воздействие на гормональную систему.

В целом рекомендуется загорать до десяти часов утра или же после пяти часов вечера. В остальные часы можно пребывать в тени или же находиться на солнце в одежде, пишет портал Newinform.

Источник: radiosputnik.ria.ru