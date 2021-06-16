 

Специалист рассказала о способе диагностирования рака по цвету ногтей

16.06.2021, 17:44, Разное
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Надежда Набатникова, подолог, и Сергей Агапкин, ведущий программы «О самом главном», сообщили, как оттенок ногтей может указывать на некоторые опасные болезни, в том числе и рак. Выпуск шоу можно просмотреть на YouTube.
Во время передачи эксперт отметила, что черный цвет ногтевой пластины не всегда сигнализирует о механической травме. Часто это обусловлено отложениями меланина, указывающими на невус или меланому. Также рассказали, что при онкологических заболеваниях поврежденными будут не только ногти, а и кожа вокруг них. Но во многих случаях потускнение ногтевой пластины может произойти, как реакция на антибиотик или на ультрафиолет.

О заболеваниях печени говорит желтый оттенок ногтевой пластины на ногах и руках, но часто такой цвет бывает и у заядлых курильщиков. Медики полагают, что голубые ногти считаются показателем заболеваний легких или сердца, а зеленый цвет пишет о наличии грибковых или бактериальных инфекций. Если ногти слоятся, то специалист может заподозрить сахарный диабет, анемию или болезни щитовидной железы.

Источник: lenta.ru



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