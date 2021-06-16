СБУ провела масштабные антитеррористические учения в Николаевской области

В учениях участвовали подразделения СБУ, Вооруженных сил Украины, Нацполиции, патрульной полиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Госсслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов власти и местного самоуправления.

По легенде учений несколько групп противника должны были осуществить диверсию на военной части в Очакове и ряд терактов на объектах критической инфраструктуры города для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.

“Целью учений стало повышение уровня межведомственного взаимодействия при проведении антитеррористических операций на объектах критической инфраструктуры региона. Благодаря слаженным и эффективным действиям участники учений успешно справились с поставленными задачами. Условному противнику не удалось проникнуть на военный объект и осуществить там взрыв. Кроме того, участники учений успешно защитили объекты критической инфраструктуры города. В ходе спецоперации была обнаружена и задержана часть условной ДРГ, а последствия ее подрывной деятельности нейтрализованы”, – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что учения прошли в условиях, максимально приближенных к реальным.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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