 

СБУ открыла производство в отношении Лесика за публичные призывы к свержению власти – нардеп

16.06.2021, 17:42, Новости дня
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По его информации, Лесик 25 мая в прямом эфире 4 канала назвал Революцию достоинства “вооруженным захватом власти и переворотом”.

Юрчишин подчеркнул, что это противоречит постановлению Верховной Рады Украины, которая  17 февраля признала, что Революция достоинства является одним из ключевых моментов строительства украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

Юрчишин назвал Лесика “рыговским приспешником”.

“Во-вторых, он начал блеять о том, что скоро “Украину разменяют”, “закроют”, “мы стоим на пороге большого шухере” и тд. По моему мнению, и я рад, что СБУ соглашается, Андрей Лесик наговорил на публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершенные представителем власти с использованием средств массовой информации, наказание за которые предусмотрено в ст. 109 УК до 5 лет лишения свободы”, – отметил нардеп.

Он прикрепил к посту ответ СБУ, в котором говорится, что управление СБУ в Харьковской области внесло данные по высказываниям Лесика в Единый реестр досудебных расследований.

https://www.facebook.com/yaroslav.yurchyshyn/posts/4348095551907600

Лесик в комментарии “Ґратам” сказал, что не удивлен открытию производства.

“Ну, внесли данные в ЕРДР. Ну, расследуют. Все равно это закончится ничем. Все, что я делаю, и все, что я говорю – в рамках закона и максимально осторожно”, – сказал депутат горсовета.

Лесик 24 февраля уже называл события Революции достоинства “вооруженным госпереворотом” во время выступления на сессии Харьковского горсовета.  Из-за этого высказывания другие депутаты выгнали его из-за трибуны, об этом писала “Украинская правда”.

Контекст:

17 февраля Верховная Рада признала Революцию достоинства одним из ключевых моментов строительства Украинского государства и выразителем национальной идеи свободы. В заявлении ВР сказано, что трагические события Революции достоинства, аннексия Крыма и продолжающаяся вооруженная агрессия РФ на Донбассе “произошли не в последнюю очередь вследствие политики Виктора Януковича и сформированного им преступного режима, который поддерживался Российской Федерацией и действовал вопреки национальным интересам Украины”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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