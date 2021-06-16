“Выхожу из тени”. Жена Ямы засветила голые ноги на “нежном” снимке

Жена хореографа для съемки выбрала кожаное боди и пиджак. Она позирует в кадре, демонстрируя обнаженные бедра. Влад Яма запечатлен на фото в белой майке на заднем плане.

“Выхожу из тени мужа”, – написала она, вероятно, подразумевая игру света на снимке.

“Очень нежное фото”, – оценили публикацию подписчики.

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Публикация от Liliya Yama (@liliya_yama)

Контекст:

Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году после семи лет отношений. Супруги воспитывают сына Леона (2015).

Яма родился в Запорожье, окончил факультет физического воспитания в Запорожском национальном университете, получив диплом учителя физкультуры. Родители Ямы – учителя истории.

После переезда в столицу Яма занимался в киевском “Данс-центре” и выступал в Украинской федерации современного танца.

Он принимал участие в проекте “Танцы со звездами”, был членом жюри этого проекта, а также оценивал выступления участников на шоу “Україна має талант” и “Танцюють всі!”.

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