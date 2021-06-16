 

Боевики “ЛНР” заявили, что допросили Протасевича

16.06.2021, 17:42, Новости дня
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На брифинге так называемый “генеральный прокурор ЛНР” Сергей Горенко поблагодарил находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко за содействие.

По словам Горенко, представителям боевиков “удалось получить неопровержимые доказательства причастности” Протасевича к деятельности “запрещенной в ЛНР националистической проукраинской группировки “Азов”.

Он заявил, что  полученные “признательные показания” Протасевича позволят обратиться в международные правозащитные инстанции – Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд.

Лукашенко утверждал, что задержанные в Минске Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега, “убивали людей на Донбассе”. Однако основатель полка “Азов” Андрей Билецкий рассказал, что журналист присоединился к украинским добровольцам в качестве военного корреспондента. Родители Протасевича тоже говорят, что на Донбассе он был в качестве журналиста и фотографа.

Кроме того, украинский журналист Денис Казанский 1 июня в Facebook обнародовал отрывок из сюжета hromadske, на котором есть Протасевич. “Он получил легкое ранение и ему оказывают помощь. На видео видно, что, в отличие от бойцов “Азова”, Роман одет по гражданке”, – подчеркнул Казанский.

“Генпрокуратура” террористической организации “ЛНР” заявляла, что обратилась к Беларуси с просьбой передать ей Протасевича.

1 июня Лукашенко согласился, чтобы террористы “ЛНР” допросили Протасевича. “Милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы”, – сказал он.

Сам Протасевич 3 июня в эфире белорусского государственного канала говорил, что в 2014 году был на Донбассе журналистом при “Азове”, не входил в штат и не был в зоне боевых действий.

14 июня глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора на вопрос о контактах с боевиками “ЛНР” по этому вопросу говорил, что Беларусь не получала из-за границы никаких запросов на проведение следственных действий с Протасевичем.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). Для “сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

В МИД Украины 28 мая сообщали, что Украина и страны-партнеры не получали сообщений о минировании самолета.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Сапегу и Протасевича признали политзаключенными.

Позднее появились видео с Протасевичем, в которых он говорит, что находится в СИЗО в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения. 14 июня МИД Беларуси провел брифинг с участием Протасевича.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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