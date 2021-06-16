Болтон – когда я пытался подготовить Трампа к переговорам с Путиным, он смотрел футбол

Дональд Трамп больше интересовался футболом, чем переговорами о контроле над вооружениями, вспоминает бывший советник президента США по безопасности Джон Болтон в интервью немецкому порталу T-Online. У Джо Байдена есть преимущество в виде более ясной повестки. Однако жёсткой риторики недостаточно при слабых действиях, которые Владимир Путин может использовать себе на пользу.



Reuters

Сегодня, когда Джо Байден встречается с Владимиром Путиным, американцы непременно хотят не допустить, чтобы всё пошло так же, как на прошлом саммите двух глав государств, отмечает немецкий новостной портал T-Online.

В июле 2018 года советник президента США по безопасности Джон Болтон следил за ходом встречи, «как парализованный». В интервью T-Online он также рассказал, как не сумел подготовить американского президента к встрече.

«Если жёсткая только риторика, тогда как в действиях проявляется слабость, Путин использует это как карт-бланш для своей повестки», — отметил Джон Болтон, советуя Джо Байдену на встрече с главой Кремля проявить себя лучше, чем это сделал его предшественник.

«Я впервые встретился с Путиным после терактов 11 сентября и наблюдал за ним на протяжении многих лет. Путин всегда очень хорошо подготовлен, неважно, кто сидит напротив него. И он может серьёзно и детально говорить о каждой теме, которая всплывает, — подчеркнул бывший советник президента США по безопасности. — Джо Байдену придётся следить за тем, чтобы Путин не доминировал в разговоре».

По мнению Болтона, действующий лидер США сейчас, в первую очередь, нацелен на то, чтобы показать, что придерживается более жёсткой позиции в отношении России, чем Трамп. Это будет не слишком сложно, потому что Трамп не был жёстким в отношении Москвы — во всяком случае, не в его риторике, считает Болтон. Байден, с его точки зрения, сможет поговорить с Путиным о хакерских атаках на США или о сомнительных действиях РФ в Белоруссии и на Украине.

В то же время Болтон подчеркнул, что предъявить только список с критикой — это не стратегия для решения проблем. Он выразил беспокойство в связи с тем, что встреча, возможно, происходит слишком рано.

Несмотря на стремление нескольких правительств США воспрепятствовать проекту «Северный поток — 2», газопровод практически достроен, и Болтон видит в этом вину как Германии, так и США. Рональд Рейган ещё в 80-е годы предостерегал европейцев не становиться слишком зависимыми от российской нефти и газа. Однако это просто невероятно, что и почти 40 лет спустя Западная Европа продолжает становиться всё более зависимой от российского газа, сетует экс-советник президента США по безопасности.

Позиция Байдена по «Северному потоку — 2» крайне противоречива: он против газопровода, но не стал вводить новые санкции. Если бы Байден действительно хотел этого, он мог бы запросто остановить этот проект, убеждён Болтон. Причём это был бы стратегически важный сигнал для всех союзников, который показал бы, что нет смысла становиться зависимыми «от наших противников», заметил Болтон. Он также выразил серьёзное беспокойство по поводу того, готова ли Германия прикрыть газопровод и таким образом наказать Россию, если та, к примеру, аннексирует Белоруссию.

Германии сейчас предстоят важные выборы в конце эры Меркель. От прогнозов Болтон воздержался, но подчеркнул: один вопрос нужно прояснить как можно скорее, и он касается «серой зоны» между НАТО и Россией. Положение в таких странах, как Белоруссия, Молдавия и Украина, напрямую касается национальных интересов Германии, однако Берлин просто отстраняется от них и говорит, что не хочет поставлять оружие для нападения или реальное военное оборудование на Украину. «Это большая ошибка, — считает Болтон. — Мы либо вместе в этом вопросе, либо нет, и это нужно решить как можно скорее».

Также экс-советник американского президента по безопасности вспомнил о «человеческой» черте Дональда Трампа, ставшей его «слабостью, которую использовал Путин»: Трамп, по словам Болтона, «не хочет быть в открытом конфликте с тем, чьим другом он непременно желает стать». Болтон раскритиковал Трампа за то, что в последнее время тот не мог принять решения по «Северному потоку — 2», когда многие советники рекомендовали ему ввести более жёсткие санкции.

Вспоминая встречу Трампа и Путина в Хельсинки, Болтон сказал, что был поражён. Только на следующих день Трамп решил исправить свою позицию и заявил, что его слова были точной противоположностью тому, что он хотел сказать. «Я не знаю, правда это или нет. Но это был один из немногих моментов его президентства, когда он признал свою ошибку», — вспоминает Болтон в интервью T-Online.

При этом команда Трампа активно готовилась к встрече на высшем уровне, чтобы она прошла продуктивно и чтобы Америка ясно обозначила свою позицию. Однако во время перелёта в Германию на борту номер один шла трансляция Чемпионата мира по футболу. «Я хотел рассказать Трампу о переговорах по контролю над вооружениями, но Трамп при этом смотрел в основном футбол, и всё это ни к чему не привело», — подчеркнул Болтон. По его мнению, у Джо Байдена в данном случае есть настоящее преимущество: он идёт на встречу с Путиным с более чёткой повесткой — неизвестно только, насколько основательной она в итоге окажется, заявил Джон Болтон в беседе с журналистами T-Online.