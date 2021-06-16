 

CNN – «довольно значимое рукопожатие» — в Женеве началась встреча между Путиным и Байденом

16.06.2021, 17:40, Новости дня
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В Женеве началась встреча между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом. Как отмечает CNN, лидеры уже обменялись «довольно значимым рукопожатием». А президент Швейцарии пожелал главам РФ и США плодотворных переговоров не только для их стран, но и для всего мира.

Итак, мы увидели рукопожатие, довольно значимое рукопожатие, Кларисса, между двумя этими лидерами — президентами РФ и США. Также вступительное заявление швейцарского президента (Ги Пармелена. — ИноТВ), которое было переведено на русский и на английский. 

 

КЛАРИССА УОРД, корреспондент CNN: Да. «Добро пожаловать в город мира», — заявил швейцарский лидер. Также он пожелал плодотворных переговоров «не только для ваших стран, но и для всего мира». 

 

Думаю, это как раз отчасти то, что важно помнить в этой ситуации, когда мы наблюдаем за этой встречей, рассматриваем её возможную историческую значимость. Здесь дело не только в том, что США и РФ собрались переговорить друг с другом — эта встреча касается и демократий, которым бросают вызов авторитарные режимы. Многие страны по всему миру будут смотреть, что сегодня произойдёт, можно ли вынести что-то из этой встречи и превратить в нечто продуктивное.

 

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 16 июня 2021 года.



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