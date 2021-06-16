«Беспрецедентный акт военного устрашения» — CNN о 28 военных самолётах КНР близ Тайваня

Недавнее появление самой крупной из зафиксированных авиагрупп ВВС КНР в опознавательной зоне ПВО Тайваня — очередной «акт военного устрашения» со стороны Пекина, передаёт CNN. По мнению корреспондента Уилла Рипли, это может быть реакция и на итоговое коммюнике G7, которое Китай воспринял как вмешательство в его внутренние дела, и на всё более заметное сближение Тайваня с Америкой.

Китай выразил свой гнев не только на словах, но также продемонстрировал его и в небе. Подробнее об этом нам расскажет наш корреспондент Уилл Рипли, который сейчас на связи в прямом эфире из Тайбэя. Рады вас видеть, Уилл. Скажите, что хотел сказать Китай своими 28 военными самолётами?

УИЛЛ РИПЛИ, корреспондент CNN: Здравствуйте, Розмари! Вообще всегда интересно, когда Китай осуществляет свои акты военного устрашения. И последний — действительно беспрецедентный, это самая масштабная демонстрация с тех пор как Тайвань стал отслеживать подобные манёвры в прошлом году. Китайцы намеренно ведут себя неоднозначно, хотят оставаться в, скажем так, «серой зоне».

Да, мы слышали заявления МИД КНР и посольства страны в Лондоне, в которых они раскритиковали коммюнике участников G7 за 48 часов до этого акта военного устрашения. При этом не было никаких комментариев со стороны китайского Министерства обороны. Кроме того, здесь, на Тайване, произошли определённые события, которые также могли послужить предвестниками. 6 июня, ещё перед коммюнике G7, трое американских сенаторов прибыли в Тайбэй на транспортнике Boeing C-17, огромном военно-транспортном самолёте. Как объяснили мне аналитики, подобные вещи могут быть восприняты Пекином как унизительное посягательство на его территориальные притязания на Тайвань.

Этот остров, на котором действует самоуправление, по сути, выступает примером китайской демократии, но Пекин не признаёт местное правительство. КНР утверждает, что это его территория. И по мере того как Тайвань, похоже, всё больше сближается с США , Пекин всё чаще проводит эти акты военного устрашения, чтобы продемонстрировать, что он этого не позволит и готов предотвратить отделение силой.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 16 июня 2021 года.