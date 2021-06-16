 

В Северном Медведкове появится футуристичный технологический центр

16.06.2021, 17:34, Разное
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Москва – город, в котором гармонично сочетаются исторические здания с современными архитектурными шедеврами. Развиваться по-другому столица не может, ведь она должна смотреть в будущее. Например, скоро в районе Северное Медведково появится новый технологичный центр, при взгляде на который можно будет сразу понять его предназначение.

Авторы проекта решили одну из стен полностью застеклить витражами, а под ними расположить второй контур фасада в виде металлической сетки на каркасе. Здание подсветят светодиодными лентами, напоминающими очертания микросхем. “Получился образ словно из фантастического фильма”, — сказал Сергей Кузнецов.

Семиэтажный технологический центр площадью 25 тысяч квадратных метров расположится по адресу: Чермянская улица, владение 4. Здесь будут производственные и технические помещения, зоны погрузки и разгрузки. На последнем этаже сделают зону администрации и оборудуют бытовые помещения.

“В качестве отделочных материалов решено использовать металлическую сетку, сэндвич-панели нескольких оттенков, алюминиевые кассеты. Активное применение ленточного и витражного остекления позволяет равномерно распределить естественное освещение по большой площади”, – рассказал Кузнецов.

Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена. Возле здания появятся два контрольно-пропускных пункта. Их выполнят в схожей стилистике и оборудуют всем необходимым.

Говоря о развитии района Северное Медведково, стоит отметить, что здесь по программе “Мой район” благоустроены поймы реки Яуза и сквер 50-летия, реконструирован северный вход станции метро “Медведково”, а также возведены блок начальных классов и пристройка к детскому саду. Здесь же открыты три дошкольных учреждения и запущено 13 новых маршрутов общественного транспорта.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин представил знаковые объекты программы “Мой район” на северо-востоке столицы. Например, в Южном Медведкове приведут в порядок стадион в Ясном проезде, благоустроят и территории возле пяти школ и детских садов. Преобразования ждут и Алтуфьевский район. У кинотеатра “Марс” благоустроят сквер.



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