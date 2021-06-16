 

Поведение Путина и Байдена на встрече в Женеве оценили: Романтик и защитник

16.06.2021, 17:34, Разное
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Бывший сотрудник спецслужб, психолог-физиономист Артем Павлов оценил поведение президентов. Он обратил внимание, что в ходе встречи Владимир Путин выступил инициатором рукопожатия и “даже слишком” приблизился к Джо Байдену. Все действия российского политика говорят о том, что у него есть активная позиция, предложения к коллеге.

Глава Соединенных Штатов в свою очередь выглядит холодно и стабильно. Павлов выразил мнение, что Байден прибыл в Женеву с готовой позицией и не собирается вести гибкий диалог. В комментарии изданию Life.ru эксперт заметил, что в момент рукопожатия американский лидер находился в “позе защитника при пробитии штрафного удара”.

По словам специалиста, на встрече Путин производит впечатление романтика. Президент России явно надеется переломить ситуацию и выйти на открытый и адекватный разговор, в то время как лидер Америки готов общаться только с формальной позиции, то есть с той, которая была выработана еще до поездки в Швейцарию, подчеркнул Павлов.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена началась в 14:30 мск. Сначала главы России и США побеседовали в узком составе, после чего начались переговоры в расширенном формате. Еще незадолго до саммита политики признавали, что отношения двух стран упали до “чрезвычайно низкого уровня”.



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