Число заболевших COVID в Москве выросло на 80% за неделю

Количество инфицированных коронавирусом за неделю в Москве выросло на 80%, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, в столице койки для лечения коронавирусных больных могут закончиться через две-три недели.

«В Москве продолжают ухудшаться показатели распространения коронавирусной инфекции. Увы, в течение предыдущей недели мы наблюдали экспоненциальный рост новых случаев заболевания. За неделю число инфицированных увеличилось на 80%. А за две недели оно выросло ровно в два раза», – сообщила Ракова, передает РИА «Новости».

Она пояснила, что две недели назад госпитализировали порядка 1 тыс. человек за сутки, сейчас – уже почти 1,8 тыс. человек.

«Рост составил более 70%. По еженедельному объему госпитализаций мы почти вышли на пиковые значения мая и декабря прошлого года», – сказала заммэра.

По ее словам, в столице койки для лечения коронавирусных больных могут закончиться. Также в столице продолжают ухудшаться другие показатели распространения инфекции, отметила вице-мэр.

«Если такие темпы прироста сохранятся, то даже при условии развертывания всего максимума имеющихся в городе коек, которые можно задействовать под ковид, уже примерно через две-три недели мест в больницах просто не будет. Это простая математика, которая ставит нас в жесткие рамки», – добавила Ракова.

Она отметила, что, согласно постановлению Роспотребнадзора, вакцинации в Москве подлежат более 2 млн сотрудников различных организаций. «Работников категорий, определенных постановлением, в Москве 3,5-4 млн. Вакцинации подлежат 60%, то есть чуть более 2 млн человек, и часть из них уже наверняка вакцинированы», – передает ее слова ТАСС.

До этого власти Москвы предупредили, что организациям не выполняющим требования о вакцинации сотрудников, грозит штраф от 50 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Ранее в Москве приняли постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.